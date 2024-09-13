«Итальянец-нефтяник» развел пенсионерку из Красноярского края

Жительнице Енисейского района в интернете написал мужчина, который представился вдовцом-нефтяником из Италии. После недолгой переписки он признался 73-летней женщине в любви и предложил пожениться.

Мужчина сообщил пенсионерке, что уже вылетел в Россию, но на границе его якобы остановили из-за проблем с документами. Для решения вопроса ему нужны были 75 тысяч рублей. Через несколько дней ухажер попросил отправить еще 70 тысяч.

Тогда женщина оформила кредит, однако сотруднице банка ее поведение показалось подозрительным. Менеджер обратилась в полицию. Сейчас личность лжеиностранца устанавливается. Возбуждено уголовное дело.

Аферисты идут на разные уловки, чтобы завладеть накоплениями своих жертв. Телефонные мошенники месяц «обрабатывали» 84-летнюю пенсионерку из Санкт-Петербурга. В итоге, женщина передала им 9,2 миллиона рублей.