IT-специалистам запретили увольняться до погашения льготной ипотеки

Ранее правительство продлило действие льготной ипотеки для IT-специалистов до 2030 года, но изменило ее условия.

Теперь ставка выросла с 5% до 6%, но регионам разрешили ее снижать за счет собственных программ. Из списка доступных мест для покупки недвижимости исчезли Москва и Санкт-Петербург, а специалистам, работающим в зарегистрированных там компаниях, вообще запретили пользоваться льготной ипотекой.

Размер льготного кредита стал одинаковым во всех регионах и составляет девять миллионов рублей. Помимо этого, работодатель должен получить статус компании с налоговыми льготами. Также вырос и требуемый уровень зарплаты для одобрения ипотеки.

Ранее юрист Дарья Коровина дала советы, как правильно брать ипотеку.