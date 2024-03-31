Истребители F-35 запустили в серийное производство в США

Журналисты обратили внимание, что объявление о старте полномасштабного производства состоялось спустя день после решения ВВС США сократить закупки на 2025 год.

«Хотя истребитель уже вошел в производство, официальный переход к выпуску потребует создания достаточных систем поддержки, надежности и удовлетворительных характеристик, а также стабильного контроля над процессом изготовления самолета», - указали авторы статьи.

При этом некоторые считают решение о запуске самолета в серийное производство запоздалым. Пентагон, отметили журналисты, планировал начать выпуск F-35 еще четыре года назад.

Ранее стало известно, что истребитель F-35 сможет нести на своем борту ядерные боеголовки.