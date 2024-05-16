16 мая 2024, 14:40

История успеха Greenworks. За семь лет от стартапа до лидера рынка аккумуляторной садовой техники

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Одним из мировых лидеров на рынке аккумуляторной садовой техники и электроинструмента является компания Greenworks. Появившись на рынке в 2016 году, бренд прошел большой путь и достиг серьезного успеха. О том, как развивалась компания, 360.ru рассказала ее гендиректор Рада Рожицкая.

Изначально команда сотрудников состояла из семи человек. В 2019 году бренд пережил перезагрузку, в ходе которой предыдущие работники ушли к конкуренту.

«Я возглавила компанию, будучи перед этим финансовым операционным директором. Получила повышение должности, но пустой офис. Поэтому команду пришлось набирать с нуля», - рассказала Рожицкая.

С началом СВО и введением антироссийских санкций бренд стал единственным из всех международных, который никогда не думал о сокращении работы на российском рынке.

«Мы прошли абсолютно ровно и вели себя достаточно агрессивно в тот момент, когда наши конкуренты испытывали определенные трудности», - подчеркнула Рожицкая.

За это время бренду удалось стать одним из мировых лидеров на рынке аккумуляторной садовой техники и электроинструмента. Штаб-квартиры компании находятся в городе Шарлотт в Северной Каролине (США) и Мальме (Швеция). Компания создает новые инновационные продукты в собственном исследовательском центре. Всю продукцию производят на заводе полного цикла в Чанчжоу (Китай).

Экологичность и инновационность Основная концепция компании заключается в экологичности и инновационности. Это объясняется тем, что аккумуляторная техника начала завоевывать популярность совсем недавно. Все это позволило Greenworks попасть в тренды.

Еще в 2017 году процент аккумуляторной техники в сегменте садового оборудования был равен нулю. Однако к 2023 году этот показатель вырос до 24%.

Комфортное использование Техника, которую производит компания, является крайне удобной и простой в использовании.

«У нас в технике бесщеточные моторы, там нечему ломаться. То есть, она очень проста в использовании и в эксплуатации», - пояснила Рожицкая.

Люди, которые регулярно работают с садовой техникой, знакомы с тем, что длительное использование бензиновых устройств провоцирует тремор рук. Иногда он может сохраняться на протяжении часа после завершения работ. Однако аккумуляторная техника не обладает таким эффектом, отметила гендиректор компании.

«Вы можете работать долго, абсолютно комфортно. Она легкая, она гораздо легче, чем бензиновая. И, если мы говорим о бюджетной составляющей, то в течение трех сезонов окупаемость и экономия составляет до 30%», - подчеркнула Рожицкая.

Благоустройство общественных территорий В прошлом году Greenworks доросла до тех объемов производства, когда смогла позволить себе социально-благотворительные инициативы. В 2023 году компания запустила проект по благоустройству общественных пространств и скверов в малых городах России.

«У нас был полностью реализован проект в городе Дно в Псковской области. А в этом году мы работаем с 10 городами, причем география обширная: Калининград, Якутск, Белокуриха, Таруса и другие», - рассказала Рожицкая.

Большой путь Сегодня ООО Greenworks является самой молодой компанией на отечественном рынке электроинструментов и садовой техники. В России она появилась в 2016 году, отметила Рожицкая.

«Оправдываем свое называние: „грин“ - зеленые в прямом и переносном смысле слова, начиная от промышленного дизайна и заканчивая нашей молодостью», - отметила она.

За несколько лет предприятие проделало большой путь. К концу 2023 года компания стала состоявшимся брендом с неплохими для рыночного сегмента оборотами. Все это позволило ей строить большие планы.

Отличительная черта Greenworks заключается в том, что компания производит свою продукцию полностью сама - начиная от аккумуляторов и заканчивая моторами, платами и контролерами.

Вместе с амбассадором компании ландшафтным дизайнером Ильей Васецким сотрудники предприятия разрабатывают концепцию озеленения, ландшафтного дизайна, закупают озеленительный материал. А еще - предоставляют собственную технику.

Аккумуляторная техника в муниципалитетах и городских службах благоустройств - явление пока еще редкое. Однако в прошлом году города начали ее тендерные закупки, отметила гендиректор компании.

«Это нам дает возможность попробовать, что это такое, насколько это удобно, насколько будет положительный отзыв от горожан. Потому что это тихая техника. Она экологична, органична, удобная для работы в городской среде», - рассказала она.

Перспективы и планы В ближайшем будущем компания намерена нарастить присутствие в B2B и B2G сегменте, который связан с высоковольтажной техникой. Кроме того, в этом году Greenworks планирует поставлять на отечественный рынок аккумуляторные тракторы и райдеры - газонокосилки, которые могут разворачиваться на 360 градусов. Обычно их используют для работы на больших территориях. В перспективе, отметила Рожицкая, бренд намерен полностью заменить бензин и вывести на рынок серьезных аккумуляторных коммерческих машин, которые вытеснят бензиновые аналоги.

Благоустройство Россия Машины
16 мая 2024, 10:25
Подмосковные школьники изучили процесс создания индустриальных и моторных масел
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«Газпромнефть — смазочные материалы» реализует образовательный процесс для старшеклассников, поддерживая формирование интереса к инженерным профессиям у школьников. Учащиеся профильных классов школ Московской области получили уникальную возможность погрузиться в технологическую среду компании.

Ребята ознакомились с работой научно-исследовательского центра, производственных площадок и цифровых сервисов. Участники открытого урока изучили процесс создания моторных и индустриальных масел, которые используют в современных моделях техники и промышленного оборудования.

Под контролем опытных сотрудников компании школьники провели эксперимент по исследованию устойчивости смазочных материалов к интенсивным перепадам температур и механическим нагрузкам.

«Газпромнефть - смазочные материалы» уделяет особое внимание привлечению квалифицированных молодых кадров, отметил гендиректор компании Анатолий Скоромец.

«Помимо сотрудничества с вузами, масштабной системы практик и стажировок для начинающих специалистов, мы развиваем комплексный профориентационный проект для школьников. Наша просветительская программа включает экскурсии на производственные площадки, интерактивные лекции о создании продукции, а также консультации экспертов о карьерных перспективах в родном регионе», - добавил он.

Такой подход позволяет школьникам формировать актуальные представления о современных заводах и широких возможностях самореализации в сфере нефтепереработки.

«Ранняя профориентация в школах - одна из важных задач, которую администрация наукограда решает в том числе совместно с такими крупными компаниями-работодателями, как „Газпромнефть-СМ“», - подчеркнула заместитель главы городского округа Фрязино Юлия Шувалова.

Сегодня у подростков растет интерес к рабочим специальностям. Поэтому важно предоставить достаточно информации о разных профессиях в этом направлении, помочь определиться с карьерной траекторией с учетом интересов детей, их способностей и тенденций в экономической сфере.

Исследования Дети Школы Школьники Экономика
16 мая 2024, 09:48
Wildberries снизил размеры штрафов для продавцов из-за требований ФАС
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Компания Wildberries упростила работу селлеров с платформой маркетплейса. Решение об изменениях приняли после предупреждения Федеральной антимонопольной службы. Об этом сообщил РБК.

По данным пресс-службы компании, маркетплейс снизил размер некоторых штрафов и четко прописал ответственность продавцов за различные виды нарушений. Wildberries также ввел фиксацию тарифов на хранение товаров на складе и логистику. Благодаря изменениям ответственность за нарушения в ходе приемки предусматривается не только для селлеров, но и для самой площадки.

«Время приемки товара по модели „Маркетплейс“ определяется моментом считывания штрихкода коробки при приемке на воротах, а не моментом сканирования каждой единицы товара при сортировке, как это было раньше», - указали в компании.

В апреле ФАС направила Wildberries предупреждение в связи с информацией о навязанных невыгодных условиях договора для продавцов. Компания заявила, что рассмотрит замечания регулятора.

Штрафы Работа Маркетплейсы
16 мая 2024, 08:03
«Предлагаю оживить». Депутат — об умирающих деревнях России
Pxhere
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Все больше людей стремятся в центральную часть России, оставляя деревни на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке пустыми. Депутат Госдумы Сергей Колунов в комментарии 360.ru предложил возродить умирающие населенные пункты.

По его словам, для этого нужно предусмотреть механизм, при котором региональные власти будут рассылать уведомления владельцам покинутых деревенских домов.

«И, если владельцы не выразят претензии на это имущество, регвласти смогут его национализировать, восстановить и сдавать в аренду, а может и вовсе давать нуждающимся право проживания в домах на условиях ухода за участком и строением, а также своевременной оплаты ЖКУ», - отметил парламентарий.

В таком случае деревни станут ухоженными. Населенные пункты оживут, и в них будет развиваться инфраструктура.

Ранее Колунов предложил способ борьбы с самокатчиками-нарушителями. Для этого нужно ограничить скорость средств индивидуальной мобильности на тротуарах и в парках.

Урал Депутаты Россия Сибирь Дальний Восток
16 мая 2024, 04:50
Оборудование канатной дороги из Благовещенска в Хэйхэ начнут монтировать в июне
Freepik
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В июне начнут монтировать ключевое оборудование канатной дороги из Благовещенска в Хэйхэ — это первая в мире трансграничная канатная дорога, ее проведут между Россией и Китаем. Об этом заявил губернатор Приамурья Василий Орлов в Telegram-канале.

«Строительство канатной дороги Благовещенск–Хэйхэ идет хорошими темпами. Уже в июне на площадке начнется монтаж главного оборудования - системы приводов, противовесов, барабанов, канатов и кабины», - написал он.

По словам Орлова, в сердце терминала механизмы удержат два пилона высотой 21 метр. Также построят линейную опору, основные детали для которой уже доставили на площадку.

«Строители трудятся круглосуточно, и вскоре Россию и Китай свяжет новая дорога дружбы», - подытожил Орлов.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что у РФ и КНР беспрецедентно высокий уровень стратегического партнерства. Глава государства отметил, что именно из-за этого он выбрал Китай в качестве первой страны для посещения после инаугурации.

В июне начнут монтировать ключевое оборудование канатной дороги из Благовещенска в Хэйхэ - это первая в мире трансграничная канатная дорога, ее проведут между Россией и Китаем. Об этом заявил губернатор Приамурья Василий Орлов в Telegram-канале.

Строительство Дороги Международные отношения Россия Китай

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