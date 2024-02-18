Историк космонавтики предположил, что Кикиной и Федяеву могут не дать звание Героя России

«Полеты на американских кораблях котируются иначе, чем на наших „Союзах“», - пояснил он.

Железняков подчеркнул, что космонавты могут получить награды, но не столь весомые, как звание Героя России. В начале февраля такого звания удостоили Дениса Матвеева. В марте 2022-го он отправился к МКС в составе экспедиции, которая пробыла на станции 195 суток.

Кикина вернулась на Землю на Crew Dragon в марте 2023-го, а Федяев - в сентябре того же года. Для космонавтов это был первый полет на орбиту.

Ранее Сергею Корсакову присвоили звание летчика-космонавта и Героя России.