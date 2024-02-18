18 февраля 2024, 09:05

Историк космонавтики предположил, что Кикиной и Федяеву могут не дать звание Героя России

РИА «Новости»
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Космонавтам Анне Кикиной и Андрею Федяеву, которые летали на МКС на американском кораблем Crew Dragon, могут не дать звание Героя России. Об этом сообщил историк космонавтики Александр Железняков. Его слова привело РИА «Новости».

«Полеты на американских кораблях котируются иначе, чем на наших „Союзах“», - пояснил он.

Железняков подчеркнул, что космонавты могут получить награды, но не столь весомые, как звание Героя России. В начале февраля такого звания удостоили Дениса Матвеева. В марте 2022-го он отправился к МКС в составе экспедиции, которая пробыла на станции 195 суток.

Кикина вернулась на Землю на Crew Dragon в марте 2023-го, а Федяев - в сентябре того же года. Для космонавтов это был первый полет на орбиту.

Ранее Сергею Корсакову присвоили звание летчика-космонавта и Героя России.

МКС Награды Космонавты Корабли Россия
18 февраля 2024, 01:41
Замкомандующего 18-й армии полковник Магомеджанов умер от ранений в зоне СВО
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В Севастополе скончался полковник Магомедали Магомеджанов. В спецоперации он занимал должность замкомандующего 18-й армией, сообщил в Telegram-канале глава Дагестана Сергей Меликов.

«Он погиб при исполнении воинского долга в зоне СВО, эта военная операция стала для полковника четвертой и, к сожалению, последней», - написал Меликов.

Полковник умер 14 февраля от полученных в ходе боев ранений. Его похоронили в родном дагестанском селе Хлют.

В «сложные для Кавказа годы» Магомеджанов командовал 77-й отдельной бригадой в 177-м отдельном полку морской пехоты Краснознаменной Каспийской флотилии. Также полковник боролся с терроризмом на Северном Кавказе и участвовал в военной операции в Сирии.

Ранее стало известно о смерти Героя СССР генерала-полковника Валерия Востротина. Он не дожил всего два дня до 35-летия вывода войск из Афганистана. Востротин командовал девятой парашютно-десантной ротой.

Дагестан Военные Севастополь Армия
18 февраля 2024, 01:17
В Москве арестовали трех участников несогласованных акций
Freepik
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Тверской суд Москвы арестовал на 15 суток трех участников несанкционированных акций в столице. Об этом сообщили РИА «Новости» в суде.

«Суд назначил трем людям наказание в виде административного ареста на 15 суток», - заявили в суде.

Их обвинили в неповиновении полиции.

Ранее прокуратура Москвы предостерегала россиян от участия в массовых акциях. Предупреждение появилось после распространения в социальных сетях призывов выйти на подобное мероприятие. Правоохранители напомнили о недопустимости нарушения закона. Жителям и гостям столицы напомнили о вероятности административного ареста за организацию или проведение несанкционированных массовых акций, а также за призывы и участие в таких мероприятиях.

Суд Законы Митинги Аресты Полиция Москва
17 февраля 2024, 22:28
Обвиняемого в оскорблении чувств верующих тату-мастера задержали в Пулково
Pixabay
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Петербургскую художницу и тату-мастера Дарью Кричкер задержали в аэропорту Пулково. Ее обвиняют в оскорблении чувств верующих, об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Художница набивала татуировки с котами, крестами и анимэ. На мастера пожаловались члены движения «Сорок сороков».

По информации Baza, Кричкер пыталась вылететь в Армению. Но ее задержали и доставили в отдел по противодействию экстремизму. Девушке назначили государственного защитника, в ближайшее время ей изберут меру пресечения.

Ранее уголовное дело об оскорблении чувств верующих возбудили против вернувшегося в Россию певца Шарлота. Его задержали в Пулково 22 ноября. Исполнитель известен актом сожжения российского паспорта в Армении. Позже он попросил у россиян денег на обратный билет на родину.

Уголовное дело Коты Россия Религия
17 февраля 2024, 19:52
Самую маленькую квартиру в России оценили в 2 млн рублей
РИА «Новости»
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Апартаменты-студию общей площадью 6,5 квадратных метра продают в Санкт-Петербурге. Она может стать самой маленькой квартирой в России, сообщил сайт kp.ru.

Студия находится на улице Чехова. В объявлении о продаже владелец перечислил преимущества жилья. Среди них - близость к метро, высокие потолки, большие окна и хороший ремонт. Также в апартаментах есть плита, стиральная машина и телевизор. Стоимость жилья оценили в 1,95 миллиона рублей.

Квартира якобы отлично подходит для проживания, также ее можно сдавать в аренду, ведь в ней есть все необходимое, включая посуду. По словам автора объявления, это не доля в квартире, а отдельная кадастровая запись с законной перепланировкой, которую предоставил ведущий застройщик.

Квартиру Лидии Федосеевой-Шукшиной выставили на аукцион из-за долгов по коммунальным услугам. Прошлым летом актриса перенесла инсульт.

Санкт-Петербург Россия

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