04 июня 2024, 14:09

Исследователя Арктики Чилингарова похоронили на Новодевичьем кладбище

Читайте нас в: Google Новости

В Москве завершилась церемония прощания с депутатом Госдумы, знаменитым исследователем Арктики и Антарктики Артуром Чилингаровым. Его похоронили на Новодевичьем кладбище, сообщило РИА «Новости».

Тело ученого утром 4 июня привезли в храм Христа Спасителя. Обряд отпевания в Преображенской церкви провел викарий патриарха Кирилла митрополит Каширский Феогност, затем состоялась траурная церемония. У входа в здание выстроилась очередь.

Проститься с Чилингаровым пришли председатель Госдумы Вячеслав Володин, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, патриарх Московский и всея Руси Кирилл и другие. Президент России Владимир Путин прислал траурный венок. Усопшего похоронили на Новодевичьем кладбище с воинскими почестями.

Чилингаров умер в возрасте 84 лет после тяжелой болезни. В Госдуме его смерть назвали большой утратой.

Депутаты Ученые Москва
04 июня 2024, 14:19
Суд признал внебрачного сына Владимира Жириновского
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Никулинский суд Москвы удовлетворил иск Олега Эйдельштейна о признании его внебрачным сыном бывшего лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом сообщили «Известия».

Эйдельштейн от комментариев по ситуации отказался. В августе 2023 года он подал исковое заявление с требованием признать своим законным отцом Жириновского для вступления в наследство. Тогда инстанция отказала ему в рассмотрении иска из-за вступившего в силу по этому вопросу решения Верховного суда Кабардино-Балкарской Республики.

В феврале 2024 года Эйдельштейн подал апелляционную жалобу, после чего Верховный суд Кабардино-Балкарской Республики отменил вердикт.

О смерти Жириновского на 76-м году жизни стало известно 6 апреля 2022 года. В своем завещании он оставил 70% своего состоянии партии и лишь 20% - детям.

Суд Дети Владимир Жириновский
04 июня 2024, 10:22
В Москве началась церемония прощания с полярником Чилингаровым
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Утром 4 июня в Москве началась церемония прощания с депутатом Госдумы, исследователем Арктики и Антарктики Артуром Чилингаровым. Его тело доставили в Преображенскую церковь храма Христа Спасителя, сообщили «Известия».

Гроб привезли незадолго до отпевания, которое запланировали в 09:00. В Преображенскую церковь доставили венки от президента России Владимира Путина, бывшего лидера Армении Сержа Саргсяна, председателя Госдумы Вячеслава Володина, спикера Совфеда Валентины Матвиенко. Среди гостей - председатель думского комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов.

После полудня пройдет траурная церемония. Затем Чилингарова похоронят на Новодевичьем кладбище.

Исследователь умер 1 июня в возрасте 84 лет после продолжительной болезни. Выражая соболезнования, Путин назвал его человеком-легендой и отметил вклад в отечественную науку.

Депутаты Ученые Москва
04 июня 2024, 10:03
Лаборатория MARMA представит собственные цифровые разработки на ПМЭФ
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Лаборатория актуальных технологий MARMA представит на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 3D-аватар с искусственным интеллектом Марти. Об этом сообщила пресс-служба"Росконгресса».

Марти способен ответить на любые вопросы про программу и историю ПМЭФ, а также лабораторию и дополненную реальность MARMA. На стенде можно узнать о развитии цифровых технологий в России, успешных примерах их реализации, получить готовые идеи для применения интерактивных механик в образовании и бизнесе.

Также MARMA представит интерактивную AR-карту регионов России, в которой технологии дополненной реальности объединили культурные традиции и экономические достижения всех 89 регионов нашей страны.

При помощи сервиса MARMA в карту внедрены видеоролики о богатствах природных ресурсов, уникальных региональных предприятиях и брендах, ценностях культурного и исторического наследия, инвестиционном и туристическом потенциале каждого субъекта.

ПМЭФ-2024 пройдет с 5 по 8 июня в Санкт-Петербурге. Свое участие в предстоящем форуме подтвердили 18 600 гостей из 139 стран.

Лаборатория актуальных технологий MARMA представит на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 3D-аватар с искусственным интеллектом Марти. Об этом сообщила пресс-служба \"Росконгресса».

Санкт-Петербург Бизнес Технологии ПМЭФ-2024
04 июня 2024, 10:00
Отечественные разработки представили на выставке для добывающей промышленности
Читайте нас в: Google Новости
Разработки для горнодобывающей промышленности были представлены на международной выставке «Уголь России и майнинг — 2024». Среди них — подмосковные масла производства «Газпромнефть — смазочные материалы». Участие в форуме, проходящем в Новокузнецке, принимают свыше 600 компаний из шести стран. Ведущие эксперты отрасли познакомились с характеристиками продукции, созданной в том числе полностью из отечественных компонентов, а также предлагаемыми цифровыми решениями.

Трансмиссионные, гидравлические и моторные масла, охлаждающие жидкости, пластичные смазки и другая продукция, произведенная на заводах компании во Фрязине Московской области и Омске, применяются на ключевых предприятиях России и стран СНГ. Ассортимент смазочных материалов для добывающей отрасли включает более 60 наименований.

Рецептуры помогают повысить ресурс работы высоконагруженных машин, защиты узлов экскаваторов, карьерных самосвалов и другой техники, а также специализированного оборудования, эксплуатируемого в том числе в суровых климатических условиях.

Российские потребители активно используют всесезонные моторные масла увеличенного интервала замены - продукция уже прошла испытания на самосвалах. Линейка компании для угольной промышленности, помимо прочего, представлена современными трансмиссионными маслами для карьерной техники и многоцелевыми пластичными смазками для сверхвысоких нагрузок.

«Одной из технологических новинок, представленных на выставке, стало синтетическое трансмиссионно-гидравлическое масло для тяжелой карьерной, специальной и внедорожной техники. Оно обеспечивает эффективную работу даже в суровых климатических условиях и по своим характеристикам является уникальным для отечественного рынка. Еще один востребованный продукт - всесезонное моторное масло увеличенного интервала замены, высокое качество которого подтвердили недавние испытания на самосвалах. В нашем арсенале также имеются современные трансмиссионные масла для карьерной техники и многоцелевые пластичные смазки, выдерживающие сверхвысокие нагрузки, - и это лишь малая часть продуктовой линейки „Газпромнефть-СМ“ для угольной промышленности», - отметил Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть - смазочные материалы».

Смазочные материалы российского производителя используются практически во всех отраслях промышленности Кузбасса, сообщил Леонид Старосвет, заместитель председателя правительства Кемеровской области - Кузбасса, министр промышленности и торговли региона. На основе соглашения с компанией «Газпромнефть» от 2020 года предприятия стабильно получают отечественные масла и смазки, а также современные цифровые сервисы.

«Кемеровская область - динамично развивающийся индустриальный регион. Исторически он ассоциируется с добычей угля, но современная экономика гораздо более сложна и разнообразна - перед нами стоит стратегическая задача по ее дальнейшей диверсификации. Мы занимаемся преобразованием угольно-промышленного комплекса, модернизируем химические, машиностроительные и металлургические производства. Реализовать все эти масштабные цели невозможно без надежных бизнес-партнеров», - подчеркнул Старосвет.

Выставки Россия Экономика Промышленность

Новости по теме