Испытания высокоточной модернизированной ракеты продолжат в России
Испытания новой высокоточной модернизированной ракеты, которую запустили на полигоне Капустин Яр, продолжатся. Об этом завил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Медведев наблюдал за пуском ударной ракеты. По его словам, новый образец рассчитан на применение в зоне проведения спецоперации.
«Мы с вами присутствовали при испытательном пуске новой модернизированной высокоточной ударной ракеты. Испытания ее будут продолжены», - подчеркнул он.
Новый образец ракеты имеет хорошие перспективы. Медведев подчеркнул, что разработчики значительно улучшили характеристики, влияющие на дальность полета и точность поражения цели. Также усилили боевую часть.
Предприятия Ростеха намерены нарастить производство ракет для гиперзвукового комплекса «Кинжал». Как уточнил индустриальный директор одного из комплексов госкорпорации Бекхан Оздоев, объемы выпуска по различным видам вооружений выросли от двух до 10 раз.