Использование роботов увеличат на предприятиях России
На внедрение робототехники в производство выделили 300 миллиардов рублей. Об этом министр промышленности и торговли России Денис Мантуров рассказал на встрече с лидером страны Владимиром Путиным, сообщили на сайте Кремля.
«Это беспрецедентный объем для этой отрасли. 300 миллиардов рублей до 2030 года», - сказал он.
По слова главы Минпромторга, по масштабу эта задача сравнима с проектом по фармацевтике. В будущем российские предприятия станут выпускать оборудование для робототехники. Для ее развития нужна подготовка кадров на подобной технике, отметил он.
Мантуров напомнил, что ранее глава государства поручил увеличить процент использования робототехнической продукции в целях повышения производительности труда.
Ранее Минпромторг заявил, что российские компании продолжают вести работу по импортозамещению приборов в сфере автоэлектроники. Например, значительно увеличилась доля российской автоэлектроники. Также автомобили активно оснащают отечественными системами ABS.