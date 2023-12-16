Исполненные обещания. Блогерам рассказали, как не попасть под уголовное дело

Он отметил, что популярные блогеры нередко продают информационный продукт, обещающий новую беззаботную и безбедную жизнь, а если он оказывается неэффективным, обвиняют заказчиков - якобы у них нет нужных качеств или они плохо старались.

Налоговики в таких случаях чаще всего выявляют уклонение от уплаты налогов: у богатых блогеров финансы часто распределяются между несколькими юрлицами и ИП, применяющими упрощенную систему налогообложения. Если блогер на неучтенные средства еще купил дорогую машину или недвижимость, ему могут вменить и отмывание денег. А неисполнение обязательств по договорам может повлечь обвинение в мошенничестве.

« Дело Шабутдинова будет служить ориентиром как для следственных органов, так и для инфобизнесменов. <…> Рекламные посулы и личные заверения, приводящие в конечном счете к заключению договора и перечислению денег исполнителю, должны быть исполнимыми и исполненными», - отметил Хаминский.

Он предположил, что если исполнитель обещал заказчику определенный результат, его недостижение станет основанием для возврата денег - если же выяснится, что блогер обманул клиента ради выгоды, ему, скорее всего, инкриминируют мошенничество.

«Чтобы не допустить вала заявлений о привлечении блогеров к уголовной ответственности, необходимо на постоянной основе осуществлять профилактику правонарушений. <…> Этим могут и должны заниматься прокуратура, правоохранители и экспертное сообщество», - добавил Александр Хаминский.

Он также предложил блогерам объединиться в саморегулируемую организацию, которая сформулирует понятные как блогерам, так и потребителям правила ведения этого бизнеса.