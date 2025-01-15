Испачканный в мазуте лебедь исполнил мечту волонтера из Анапы

В интервью Лариса рассказала, что стала помогать спасать птиц в центре «Аристей» в первые дни после ЧП. По ее словам, она носила пострадавших пернатых к себе домой, где мыла их.

По словам волонтера, у нее была мечта - «пообниматься с лебедем и дельфином». В один из дней в «Аристей» привезли лебедя с мазутой на грудке.

«Я его держала, так как он на меня не шипел, ну и вот такие получила обнимашки. При встрече он сразу выбрал меня, лег на плечо, я плакала, целовала его», - рассказала собеседница агентства.

После того, как лебедя отмыли, накормили и отпустили отдыхать на ферме, он улетел.

Глава республики Сергей Аксенов ранее заявил, что у берегов Крыма из-за разлива мазута погибли три дельфина. Сейчас в регионе активно спасают морских птиц, испачкавшихся в нефтепродуктах.