Исключение ОСАГО из перечня регистрационных документов упростит жизнь автомобилистов

Инициатива предполагает изменения в законах об ОСАГО и безопасности дорожного движения. Из них исключат обязательное заключение договора о страховании машины до ее регистрации.

«Это необходимо для того, чтобы человек мог при покупке нового автомобиля приехать на регистрацию без заключения договора ОСАГО. Сейчас дается 10 дней на регистрацию транспортного средства. При этом сам полис нужно подписывать и с автосалоном, чтобы машина смогла оттуда выехать», - уточнил Попов.

Автоэксперт подчеркнул, что без данных документов водитель не сможет даже «метра проехать» на территории автомобильного салона.

При этом принятие законопроекта об исключении ОСАГО началось на фоне планируемой автоматизации процесса оформления полиса.

В заключение Попов подчеркнул, что получение всех необходимых документов на машину является гражданской ответственностью, которая прописана в Кодексе.

Авторы инициативы уточнили, что поправки предлагают введение процедуры прекращения регистрации по заявлению владельца украденной и находящейся в розыске машины. Такие изменения освободят автовладельца от предоставления данных о фактическом отсутствии у него машины.

Автоэксперт Максим Кадаков отмечал, что поправки в закон о государственной регистрации транспортных средств, касающиеся снятия автомобиля с учета при продаже, могут усложнить жизнь автомобилистов.