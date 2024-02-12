Иск на миллиард долларов подали к Ивлеевой и основному акционеру МТС

Истица попросила перечислить средства в государственный фонд поддержки участников СВО «Защитники Отечества». Россиянка также потребовала по одному рублю с владельца клуба «Мутабор» и МТС.

Крупнейший российский оператор заявил, что не имеет отношения к мероприятию. Однако адвокат Александр Трещев утверждал, что МТС участвовала в рекламной интеграции с блогерами, которые освещали «голую» вечеринку.

Евтушенко является основным акционером «АФК „Система“», ему принадлежат 49,2% акций. При этом в числе активов холдинга находится контрольный пакет МТС.

Актер Александр Самойленко заявил, что вечеринка, организованная Ивлеевой, - это пир во время чумы. Он подчеркнул, что никогда бы не пошел на такое скандальное мероприятие.

Россиянка Анастасия Пак подала иск на миллиард долларов к блогеру Анастасии Ивлеевой и с аналогичным требованием - к основному акционеру «АФК „Система“» из-за «голой» вечеринки в столичном клубе. Лефортовский суд Москвы зарегистрировал иск, сообщило РИА «Новости».