12 февраля 2024, 18:53

Иск на миллиард долларов подали к Ивлеевой и основному акционеру МТС

РИА «Новости»
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Россиянка Анастасия Пак подала иск на миллиард долларов к блогеру Анастасии Ивлеевой и с аналогичным требованием — к основному акционеру «АФК „Система“» из-за «голой» вечеринки в столичном клубе. Лефортовский суд Москвы зарегистрировал иск, сообщило РИА «Новости».

Истица попросила перечислить средства в государственный фонд поддержки участников СВО «Защитники Отечества». Россиянка также потребовала по одному рублю с владельца клуба «Мутабор» и МТС.

Крупнейший российский оператор заявил, что не имеет отношения к мероприятию. Однако адвокат Александр Трещев утверждал, что МТС участвовала в рекламной интеграции с блогерами, которые освещали «голую» вечеринку.

Евтушенко является основным акционером «АФК „Система“», ему принадлежат 49,2% акций. При этом в числе активов холдинга находится контрольный пакет МТС.

Актер Александр Самойленко заявил, что вечеринка, организованная Ивлеевой, - это пир во время чумы. Он подчеркнул, что никогда бы не пошел на такое скандальное мероприятие.

Россиянка Анастасия Пак подала иск на миллиард долларов к блогеру Анастасии Ивлеевой и с аналогичным требованием - к основному акционеру «АФК „Система“» из-за «голой» вечеринки в столичном клубе. Лефортовский суд Москвы зарегистрировал иск, сообщило РИА «Новости».

Суд Анастасия Ивлеева
12 февраля 2024, 19:21
Рекламу роллов от «Ебидоеби» признали оскорбительной в Приморье
Unsplash
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Приморское управление ФАС России признало ненадлежащей рекламу сети доставки суши и роллов «Ебидоеби» в городе Артем. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Реклама, размещенная рядом с остановкой общественного транспорта, гласила: „В пятницу начинай с Куни Ли!“» - указали в ФАС.

По данным ведомства, поводом для возбуждения дела стали многочисленные жалобы горожан. После рассмотрения обращения в службе пришли к выводу, что используемое в рекламе слово имеет непристойный и оскорбительный характер.

Таким образом, разместившему рекламу лицу теперь предстоит устранить нарушения. Также материалы дела передали в Приморское УФАС России для возбуждения дела об административном правонарушении.

В 2019 году служба доставки суши «Ебидоеби» смогла отстоять свое название через суд. Житель Красноярска подал иск на суши‐кафе, отметив, что оно не соответствует моральному облику города.

ФАС России Реклама Приморье Россия
12 февраля 2024, 19:14
Мэрия Перми объяснила поиски исполнителя для уничтожения техники Apple
Unsplash
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Объявленный в январе администрацией Перми тендер по поиску подрядчика для уничтожения 26 единиц техники, среди которых оказался iPad mini четвертой серии, связан с тем, что гаджеты вышли из строя, а их ремонт слишком дорог. Об этом сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу муниципалитета.

Чиновники уточнили, что технику закупили в период с 2000 по 2016 год. За время использования она сломалась. Проведенная экспертиза установила, что ремонт обойдется в немалую сумму, так как найти запчасти для устаревших моделей сложнее.

Поэтому администрация провела аукцион для выбора подрядчика, который займется уничтожением гаджетов. Победителем стала фирма «АЙ ТИ МАКС». За свои услуги исполнитель получит 1282 рубля и 44 копейки.

По данным Ura.ru , всего в перечнь на уничтожение внесли 22 позиции, включая планшет Apple iPad, ноутбуки ASER и ASUS, сканер HP, многофункциональное устройство Canon, смартфон Samsung и цифровой фотоаппарат SONY.

Исполнителю запрещено разбирать электронику на запчасти, а все найденные во время уничтожения драгоценные металлы нужно сдать в специальную приемную организацию, а полученные средства передать в администрацию города.

Внимание на объявленный властями Перми тендер обратил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. В своем Telegram-канале он объяснил такое решение официальным запретом для государственных служащих и чиновников использовать технику Apple.

Пермь Гаджеты Apple Чиновники
12 февраля 2024, 18:56
Борьбу с зарубежными организациями с госучастием усилят в России
РИА «Новости»
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Законопроект о признании организаций с участием иностранных государственных органов нежелательными в России внесли на рассмотрение в Госдуму. Об этом в Telegram-канале сообщил глава комиссии по противодействию иностранному вмешательству, депутат Василий Пискарев.

«Внесли с коллегами внесли сегодня важную инициативу, которая признать организации нежелательными в России, где участниками или учредителями выступают зарубежные государственные органы», - написал он.

Депутат уточнил, что, если зарубежный учредитель работает на разрушение России с помощью организаций, то представляет собой угрозу обороноспособности и безопасности страны.

«Подготовили поправки в четыре федеральных закона, а также Уголовный кодекс и КоАП. Ждем отзывы Верховного суда и правительства. Уверен, их внесут и поддержат», - добавил парламентарий.

В декабре в перечень нежелательных в России организаций внесли польскую компанию Civil Council («Гражданский совет»).

Законы Депутаты Россия
12 февраля 2024, 18:20
Итоги конкурса рецензий «Вдумчивый читатель» подвели в Москве
Unsplash
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В Москве подвели итоги конкурса рецензий «Вдумчивый читатель». Об этом рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

В финальном этапе соревновались 55 участников со всей России, в том числе - из Екатеринбурга, Новосибирска, Архангельской области и Воронежа.

«Лидерами по числу заявок стали Москва, Санкт-Петербург и Иркутск», - отметила Наталья Сергунина.

Конкурсантов приглашали поделиться своими впечатлениями о произведениях современной детской литературы, представленных в каталогах Центральной городской детской библиотеки имени А. П. Гайдара. Рецензии проходили оценку на двух уровнях - местных библиотек и экспертного жюри.

Среди детей победу одержали Кирилл Чернов и Анна Гриценко, среди взрослых - Анна Гриценко. Книгой, отмеченной знаком «Выбор „Вдумчивого читателя“», стала «Чукля» Александры Созоновой, ставшая рекордсменом по количеству полученных отзывов.

Ранее победительниц конкурса «Юная краса Химок» наградили в социальном комплексе «Восход». За звание боролись 27 девушек в возрасте от четырех до 15 лет.

Книги Дети конкурсы Москва Наталья Сергунина

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