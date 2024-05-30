30 мая 2024, 20:43

Ирине Винер вручили орден «За заслуги перед Отечеством»

Pxhere
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Президент Владимир Путин наградил главу Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирину Винер орденом «За заслуги перед Отечеством». Церемония состоялась в Кремле.

Винер поблагодарила Путина и отметила, что россияне должны грудью стоять за спиной главы государства.

«Есть такое выражение: „Помазанник Божий“. Мы здесь все верующие и понимаем, что все, что вам дается, дается оттуда», - сказала глава ВФХГ.

Винер руководит федерацией с 2008 года. При ней десятки российских гимнасток становились победителями и призерами Олимпийских игр.

Путин также вручил звезду Героя России ветерану Великой Отечественной войны Ибрагиму-Паше Садыкову. Недавно мужчина отметил 100-летний юбилей.

Кремль Ветераны Россия Мужчины Владимир Путин
30 мая 2024, 19:49
Четыре миллиона семей с детьми смогут воспользоваться налоговой выплатой
Unsplash
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Четыре миллиона семей с двумя и более детьми смогут воспользоваться налоговой выплатой с 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба Минтруда РФ.

Фактическая ставка НДФЛ для родителей составит 6%. Программа охватит около 10 миллионов детей.

«Вслед за увеличением стандартного налогового вычета на второго и третьего ребенка <…> вводится „семейная налоговая выплата“, - отметили в ведомстве.

Эту меру поддержки защитили от списаний за долги и задолженностей по алиментам.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что рождение в семье трех и более детей должно стать в России нормой. По его мнению, страна уже движется в этом направлении.

Долги Дети Выплаты в России Семья Россия Владимир Путин
30 мая 2024, 19:13
«Изготовили индивидуальную вакцину». Профессор Чумаков рассказал о лечении Заворотнюк
Global Look Press
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Семья Анастасии Заворотнюк за последние годы испробовала практически все методы лечения актрисы. Об этом «Свободной прессе» сообщил член-корреспондент РАН, профессор и заведующий лабораторией пролиферации клеток Петр Чумаков, наблюдавший артистку.

По его словам, близкие Заворотнюк обращались в его Институт молекулярной биологии, специалисты которого создали инновационный способ борьбы с раком за счет вирусов. Однако семья так и не смогла решиться на рискованный метод.

Чумаков пояснил, что актрисе провели две операции, но у нее произошло два рецидива. Затем Заворотнюк отправили на лечение за рубеж. После этого, когда надежды практически не осталось, семья решила обратиться в Институт онкологии имени Петрова в Санкт-Петербурге.

«Там изготовили индивидуальную вакцину на основе ее раковых клеток. Процедура дорогая. В нашем институте, в Москве, в лаборатории пролиферации клеток, я тоже работал с ее клетками», - добавил профессор.

Он объяснил, что глиобластома - неоперабельная опухоль, потому что ее клетки «прорастают», как спрут. Несмотря на это, Заворотнюк удалили новообразование и назначили химиотерапию.

«Это удивительно, но у Анастасии действительно долгое время все было не так плохо, как обычно бывает при глиобластоме», - сказал врач.

Заворотнюк умерла в ночь на четверг в хосписе на 54-м году жизни. Рядом с ней до последней минуты был ее супруг Петр Чернышев.

Болезни Врачи Онкология Умерла Анастасия Заворотнюк
30 мая 2024, 16:43
«Движение первых» запустило три летних научных исследования
Freepik
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Общероссийское общественно-государственное «Движение первых» запустило новые исследования. Любой желающий сможет помочь в составлении карты обитания птиц, адаптации растений или проведении опроса среди школьников.

Проекты называются «Крылья России», «Плоды науки» и «Разбираемся вместе», сообщили в пресс-службе движения. Первый касается составления карты обитания птиц в России, второй - вегетации и адаптации растений.

Третий предлагает провести опросы среди детей на тему понимания общечеловеческих понятий. Присоединиться к «Волонтерам науки», которые занимаются проектами, можно по ссылке.

Это совместный всероссийский проект ученых и общественности, который создали для решения важных научных задач. Каждый может почувствовать себя в роли ученого-исследователя и внести свой вклад в развитие науки. Участвовать в исследовательских работах российских ученых могут школьники и студенты, обучающиеся по программе среднего профессионального образования.

Ранее подмосковных школьников пригласили на конкурс интерактивных фотоальбомов. Его проводят в рамках проекта «Без срока давности».

Исследования Опросы Ученые Птицы Россия Школьники
30 мая 2024, 15:46
Сохранение безопасности. Почему на ЕГЭ в Воронеже инструкция оказалась важнее этики
РИА «Новости»
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Школьникам, испытавшим стресс еще до начала ЕГЭ в Воронеже, необходимо разрешить пересдать экзамен. Таким мнением с ведущей 360.ru Екатериной Малашенко поделилась депутат, первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.

Скандал вокруг досмотра с раздеванием детей перед ЕГЭ в школе № 62 в Воронеже набирает обороты. Сотрудники пункта проведения экзамена заявили, что не нарушали никаких предписаний - инструкция оказалась важнее элементарных этических норм и человеческого отношения. Родители нескольких девочек обратились в прокуратуру.

ЕГЭ - это огромный шаг для детей в их жизнь. От экзамена зависит, в каком вузе они будут учиться, поступят они на бюджет или платное отделение, отметила Буцкая.

«Поэтому вчера Анна Юрьевна Кузнецова, вице-спикер Госдумы, обратилась с таким предложением к министру просвещения Сергею Сергеевичу Кравцову, чтобы для этих ребят, которые уже получили стресс, не доходя даже до парты, за которой они будут писать ЕГЭ, обязательно должна быть возможность этот ЕГЭ пересдать», - подчеркнула она.

Депутат добавила, что сотрудники пункта проведения экзамена выполняли свои профессиональные обязанности - они должны проверять детей при входе.

«Рамки стоят <…> не на шпаргалки. Понятно, что ни одна шпаргалка не запищит. Да и мобильный телефон тоже виден. Я хочу напомнить, что у нас рамки установлены изначально для сохранения безопасности детей в школе. <…> Здесь очень важно прописать для человека, который стоит на рамке, что ему делать, как ему реагировать», - подчеркнула парламентарий.

Сотрудник, который стоял на металлорамке в воронежской школе, объяснил, что выпускники сами поднимали одежду на эмоциях. Работника это шокировало.

ЕГЭ Дети Школы Депутаты Экзамены

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