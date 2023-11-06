Ирина Дубцова выступит на выставке «Россия»

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Дубцова примет участие в концерте, который организовал павильон Банка России «Умные финансы». Вместе с ней на сцену выйдут диджей Tonixx и кавер-группа Crazy Beats.

Начало мероприятия - в 15:00, оно продлится три часа.

Певица является победительницей проекта «Фабрика звезд», посетители услышат ее лучшие хиты: «О нем», «Люби меня долго», «Под дождем», «Не целуешь» и многие другие.

Выставка-форум «Россия» начала работу на ВДНХ с 4 ноября и продлится до 12 апреля. Ее посвятили главным достижениям субъектов страны в промышленности, культуре и науке.

Ранее стало известно, что в понедельник мастер-класс по игре на варгане для гостей форума проведет артистка Екатерина Салиндер. Она расскажет об истории и особенностях музыкального инструмента.