Иранскую бытовую технику со «специфическим дизайном» могут начать производить в России

Читайте нас в:

Datees производит пылесосы, вытяжки, микроволновые печи. Завод компании расположен под Тегераном. Emersun выпускает холодильники, стиральные машины и газовые плиты.

По данным изданиям, они могут купить или взять в аренду остановленные мощности Samsung и LG.

Источники газеты на рынке бытовой техники отметили, что в течение последнего месяца LG пыталась найти заказчиков для контрактного производства на заводе в России, но пока результатов не достигла.

При этом представители этой компании на запрос «Коммерсанта» не ответили, а в Samsung отказались от комментариев.

Участники рынка в комментарии изданию не исключили, что иранская техника будет интересна российским потребителям только при жесточайшем дефиците, которого на сегодняшний день не наблюдается. Все дело в весьма специфическом дизайне, пояснили они.