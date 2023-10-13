Иранскую бытовую технику со «специфическим дизайном» могут начать производить в России
Производители бытовой техники из Ирана рассматривают возможность локализовать производство на территории России. Речь идет, в частности, о компаниях Datees и Emersun, уточнил «Коммерсант».
Datees производит пылесосы, вытяжки, микроволновые печи. Завод компании расположен под Тегераном. Emersun выпускает холодильники, стиральные машины и газовые плиты.
По данным изданиям, они могут купить или взять в аренду остановленные мощности Samsung и LG.
Источники газеты на рынке бытовой техники отметили, что в течение последнего месяца LG пыталась найти заказчиков для контрактного производства на заводе в России, но пока результатов не достигла.
При этом представители этой компании на запрос «Коммерсанта» не ответили, а в Samsung отказались от комментариев.
Участники рынка в комментарии изданию не исключили, что иранская техника будет интересна российским потребителям только при жесточайшем дефиците, которого на сегодняшний день не наблюдается. Все дело в весьма специфическом дизайне, пояснили они.