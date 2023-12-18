Иран сможет поставлять яйца в Россию без пошлин

Комиссия одобрила отмену ввозной таможенной пошлины на куриные яйца с 1 января по 30 июня 2024 года. Льгота будет действовать для объема поставок до 1,2 миллиарда штук. По словам Слепнева, эта мера позволит обеспечить поставки по сопоставимой с отечественным производством стоимости из Турции и Ирана.

«Мера носит краткосрочный характер и поможет сдержать рост потребительских цен на социально значимую продукцию в зимний и весенний период», - отметил министр по торговле ЕЭК.

Он добавил, что льгота также позволит избежать дефицита яиц в российских магазинах. Для отмены пошлины уполномоченный орган должен подтвердить целевое назначение ввозимой продукции, уточнил Слепнев.

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев сообщил, что турецкие яйца поступят в Россию через две-три недели. Поставки яиц из Азербайджана, по словам главы Минсельхоза, планируются уже на этой неделе.