Ипподром в Оренбурге затопило из-за паводка

«Сейчас вода близко подошла, почти весь ипподром занимает. Пытаемся три конюшни огородить грунтом, лошадей очень много», - сказала она.

Захарова отметила, что сотрудники клуба пытаются сделать все возможное, чтобы спасти лошадей от воды.

«Мы выводим лошадей, что-то пытаемся делать. Пока они в воде не стоят, мы держимся. Пытаемся делать насыпи, чтобы вода дальше не шла. Кого-то переводим из конюшни в конюшню», - добавила представитель клуба.

Утром в среду стало известно, что уровень воды в реке Урал в Оренбурге вырос до 978 сантиметров. Потенциально опасной отметкой считается 930 сантиметров, но вода продолжает прибывать.