06 апреля 2024, 16:51

Ипотека или аренда, «вторичка» или новостройка. Россиянам рассказали, что выгоднее

Читайте нас в: Google Новости

Что выгоднее: купить или арендовать недвижимость? Что выбрать: вторичное жилье или квартиру в новостройке? Об этом «360» рассказал гость проекта «Жеребцова и точка», вице-президент ВТБ Евгений Дячкин. Он пояснил, что такой выбор — дело индивидуальное.

«Решение нужно принимать исходя из ситуации, в которой человек находится. Если жилье строится, то, конечно, в него нельзя сразу же переехать, и это определенного рода минус, - в то же время клиент может жить в уже существующем жилье и спокойно оплачивать ипотеку на строящееся. Но нужно однозначно понимать и планировать, что будут дополнительные расходы, связанные с ремонтом, покупкой мебели. Новое жилье обладает дополнительными преимуществами в части развитой инфраструктуры», - пояснил Дячкин.

Он добавил, что специалисты банка могут дать совет для принятия правильного решения, когда человек не знает, какой вариант ему выбрать. Можно также обратиться к риелторам - они обладают полной информацией и могут предоставить всю палитру вариантов, которые есть на рынке.

На вопрос о том, что выгоднее: ипотека или аренда, вице-президент банка ответил, что аренда позволяет быть более мобильным, но несет риски.

«Собственник жилья может предложить вам выехать, может вырасти арендная ставка. В целом лучше иметь собственное жилье, но когда нужна мобильность и вы планируете переезд, аренда - хорошее решение. Бывают ситуации, особенно с программами господдержки, когда платеж по ипотеке сопоставим с арендным. Приобретая жилье в ипотеку, вы можете, если оно готовое, сразу жить, если строящееся, придется подождать. А бывает, что жилье арендуют и параллельно спокойно строят», - добавил Евгений Дячкин.

Спрос на вторичное жилье в России снизился на 33% , сообщил сервис «Авито Недвижимость».

Банки Недвижимость Квартиры
06 апреля 2024, 17:36
Размер штрафов за спам-звонки увеличат до миллиона рублей
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Президент Владимир Путин подписал закон, увеличивающий размер штрафов за спам-звонки и рекламу кредитов без указания их полной стоимости. Документ разместили на сайте опубликования правовых актов.

Новый закон ужесточит административную ответственность как для физических, так и для юридических и должностных лиц. После вступления документа в силу микрофинансовые организации, которые рекламируют себя без указания полной стоимости кредита или займа, ждет штраф от 600 тысяч до 1,6 миллиона рублей.

Согласно новому закону, за спам-звонки физические лица оштрафуют на сумму от 10 до 20 тысяч рублей, должностные лица - от 20 до 100 тысяч рублей, а юридические - от 300 тысяч до миллиона рублей.

Ранее экономист Лазарь Бадалов предположил, что миллионный штраф станет ощутимым наказанием для микрофинансовых организаций. Эксперт также отметил, что давать оценку эффективности нововведения пока рано.

Штрафы Законы Реклама Кредиты Владимир Путин
06 апреля 2024, 16:59
Провайдеры получили свободный доступ в многоквартирные дома
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Владимир Путин подписал закон о свободном доступе провайдеров в многоквартирные дома. Документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно закону, в течение года провайдеры должны переустановить свое оборудование по единым стандартам. На операторов возложили обязанность полностью компенсировать и устранять все повреждения, причиненные общедомовому имуществу.

С собственников не будут взимать плату за размещение сетей связи. Общее собрание владельцев квартир получило право отменить любое решение о доступе провайдера в дом, но для этого потребуется не менее двух третей голосов.

В субботу Путин также подписал закон, запрещающий педофилам посещать места скопления детей. Речь идет о школах, санаториях, игровых и спортивных площадках.

Законы Владимир Путин
06 апреля 2024, 15:47
Десятимиллионный посетитель выставки «Россия» получил сертификат на путешествие
Читайте нас в: Google Новости
Выставку «Россия» посетили уже 10 миллионов человек. Десятимиллионный гость — Константин Панфилов из Ярославля, приехавший с женой Екатериной, — получил в подарок сертификат на путешествие в Мурманск, сообщила пресс-служба выставки.

Выставку «Россия» посетили уже 10 миллионов человек. Десятимиллионный гость - Константин Панфилов из Ярославля, приехавший с женой Екатериной, - получил в подарок сертификат на путешествие в Мурманск, сообщила пресс-служба выставки.

«Для нас это абсолютно неожиданно - мы на выставке в первый раз, и такой сюрприз. Я очень рад, что так получилось», - признался Константин.

Гендиректор «Дирекции выставки достижений „Россия“» Наталья Виртуозова отметила, что на днях на выставке откроется новая масштабная весенне-летняя программа.

Девятимиллионный посетитель, девятилетний житель Бурятии, в конце марта также получил приз - поездку на Байкал.

Супруги получили приз от АНО «Дирекция выставки достижений „Россия“» и госкорпорации «Росатом». Им оплатят проезд из Ярославля, предоставят место для проживания, организуют тур по Мурманску и экскурсию в село Териберка. Они смогут посетить первое в мире судно с ядерной энергетической установкой - атомный ледокол «Ленин», а также ледокол ФГУП «Атомфлот», а также познакомиться с Кольской атомной электростанцией. Как рассказал гендиректор ФГБУ «ГлавСевморпуть» Сергей Зыбко, на ледоколе «Ленин» паре покажут системы управления и штаб морских операций.

Семья побывает на русском Севере впервые. Константин и Екатерина обрадовались подарку.

Путешествия Выставки Экскурсии Семья Выставка-форум «Россия»
06 апреля 2024, 15:41
Работодателям запретили увольнять жен погибших бойцов СВО в течение года
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Президент Владимир Путин подписал закон, запрещающий работодателям увольнять вдов участников спецоперации в течение года. Документ опубликовали на сайте правовой информации.

Авторами инициативы стали депутат Игорь Антропенко и сенатор Дмитрий Перминов. Благодаря закону работодатели не смогут увольнять жен ветеранов боевых действий в течение года с момента их гибели.

Исключением станут случаи, когда женщина повторно вступила в брак или неоднократно грубо нарушала трудовую дисциплину.

В конце марта Путин подписал закон о весеннем призыве в Вооруженные силы России. Всего в ряды армии призовут 150 тысяч человек в возрасте от 18 до 30 лет. В Москве в тестовом режиме начнут рассылать электронные повестки.

Законы Женщины Россия Владимир Путин

Новости по теме