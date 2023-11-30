30 ноября 2023, 08:00

ИП в России могут исчезнуть в 2029 году

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В 2029 году завершится эксперимент по введению налога для самозанятых, и такую форму ведения бизнеса, как индивидуальный предприниматель (ИП), могут упразднить. Об этом Ura.ru рассказал зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.

«Я считаю, то, что сегодня называется индивидуальный предприниматель, - морально устаревшая форма налогообложения и ведения бизнеса. Возможно, после подведения итогов по эксперименту ее не станет», - предположил он.

Депутат добавил, что эта форма была актуальной в 1990-х. Если ее отменят, индивидуальным предпринимателям придется выбрать другую. Те, кто работает на себя и не планируют развивать бизнес, могут стать самозанятыми, а если деятельность предпринимателя будет приносить ощутимую прибыль, он, вероятно, рассмотрит возможность выступить как учредитель или руководитель юрлица.

Самозанятые, которые трудятся в Московской области, с 2021 года могут рассчитывать на займы от Фонда микрофинансирования. За три года он выдал им на льготных условиях свыше 80 миллионов рублей.

Депутаты Бизнес
30 ноября 2023, 01:35
Кошка застряла в стене дома в Москве и жалобно мяукала около недели, прибыли спасатели
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Спасатели прибыли на спасение кота, застрявшего в стене жилого дома по улице Мусы Джалиля в районе Зябликово в Москве. Об этом сообщил источник «360».

По предварительной информации, животное застряло в области дымовой шахты на уровне первого этажа. Кот около недели громко мяукает и привлекает внимание неравнодушных, голос животного уже стал хриплым и прерывистым.

Ранее жители дома обращались в службу спасения, но она не смогла помочь из-за отсутствия разрешения от управляющей компании дома. Также на место ЧП приезжали зоозащитники, но не смогли повлиять на ситуацию.

В итоге в ночь на 30 ноября сотрудники аварийной службы все-таки приняли вызов. По последним данным источника, они приехали к дому и направились в подвал. Новой информации по происшествию пока нет.

Ранее кошку спасли после падения с седьмого этажа в Москве. Животное застряло в простенке и не смогла выбраться. Сотрудники «СпасРезерва» приехали через 15 минут и достали питомца.

Спасатели Коты Животные Москва 2023
30 ноября 2023, 00:48
Депутаты предложили упросить для желающих репатриироваться в Россию получение вида на жительство
РИА «Новости»
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В Госдуму внесли законопроект, который упростит получение вида на жительство соотечественникам, желающим репатриироваться в Россию. С инициативой выступил глава комитета по делам СНГ Леонид Калашников, законопроект разместили в электронной базе Госдумы.

Соотечественники, проживающие за рубежом, смогут по новому закону оформить заявление о виде на жительство через посольство или консульство, при условии участия в программе репатриации. ВНЖ они могут получить без разрешения на временное проживание.

Вид на жительство выдает территориальное МВД по субъекту, выбранному для переселения. Для репатриантов обязательна дактилоскопия с государственной регистрацией, предоставление медицинских документов, в которых подтверждено отсутствие наркозависимости и ВИЧ-инфекции.

В октябре в ГД предложили упростить получение вида на жительство иностранцами, чьи родственники по прямой восходящей линии постоянно проживали в границах современной России.

Госдума РФ Россия
30 ноября 2023, 00:07
Украинцы стали меньше поддерживать вступление страны в НАТО и ЕС
Pxhere
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Доля украинцев, выступающих за присоединение страны к НАТО и Евросоюзу, уменьшилась. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного украинской социологической группой «Рейтинг».

Количество тех, кто проголосовал бы за вступление Украины в ЕС на референдуме, снизилось на 7% и составило 78%. При этом не определившихся с ответом и не желающих голосовать стало больше. Теперь их 14%, тогда как в июле было 3%.

Поддержка вступления Украины в Североатлантический альянс тоже упала. В июле показатель достигал 83%, в конце ноября - 77%. Порядка 53% респондентов назвали неприемлемым присоединение страны к НАТО в существующих границах, 40% поддержали эту идею.

Опрос проходил 22–23 ноября. Участниками исследования стала тысяча взрослых украинцев.

Ранее на Украине признали, что среди жителей пропадает сплоченность. Также в стране снизился уровень патриотизма и доверия к президенту Владимиру Зеленскому.

Опросы также показали, что небольшое, но растущее меньшинство украинцев приходят к мысли, что территориальные уступки России могут стать неизбежной ценой за мир, сообщил RT.

Евросоюз НАТО Украина
29 ноября 2023, 23:43
Непогода внесла коррективы в работу московских аэропортов
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Более 20 рейсов отменили или задержали в трех столичных аэропортах из-за снегопада. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

По информации на 22:47 по московскому времени во Внуково задержали пять рейсов и три отменили. В Домодедово вовремя не смогли вылететь семь бортов, еще один рейс отменили. В Шереметьево пять самолетов отсрочили вылет, два борта отменили рейсы.

Москвичей предупредили о сильных метелях , столица окажется во власти южного циклона. Вечером 29 ноября по прогнозу синоптиков ожидалась сильная метель и порывистый ветер, а также осадки в виде снега. Ночью температура воздуха опустится до отметки -7 градусов.

В четверг и пятницу жители столицы смогут наблюдать северное сияние после магнитной бури. Недавний взрыв на Солнце может привести к одной из самых интенсивных магнитных бурь в этом году.

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