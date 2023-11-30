ИП в России могут исчезнуть в 2029 году

«Я считаю, то, что сегодня называется индивидуальный предприниматель, - морально устаревшая форма налогообложения и ведения бизнеса. Возможно, после подведения итогов по эксперименту ее не станет», - предположил он.

Депутат добавил, что эта форма была актуальной в 1990-х. Если ее отменят, индивидуальным предпринимателям придется выбрать другую. Те, кто работает на себя и не планируют развивать бизнес, могут стать самозанятыми, а если деятельность предпринимателя будет приносить ощутимую прибыль, он, вероятно, рассмотрит возможность выступить как учредитель или руководитель юрлица.

Самозанятые, которые трудятся в Московской области, с 2021 года могут рассчитывать на займы от Фонда микрофинансирования. За три года он выдал им на льготных условиях свыше 80 миллионов рублей.