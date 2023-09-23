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Инвалид первой группы сдал коляску в багаж. По пути в Сочи в ней повредили проводку, а по дороге в Москву ее придавили сумками и сломали металлическую раму. Коляска оказалась непригодна для перемещения. Теперь 39-летний паралимпиец требует возмещения от авиакомпании.

«В моей коляске все было сорвано, вырвано, на нее нельзя было сесть, потому что она вся шаталась, рама была искривлена. Я им сказал, что они меня просто лишили ног», - посетовал Руденко.

По его данным, электроколяска стоит около 100 тысяч рублей. Когда мужчина потребовал возмещения, у него попросили чек, которого не оказалось, поскольку средство передвижения предоставил Фонд социального страхования. Обычная коляска Николаю не подходит в силу специфики его заболевания - из-за слабых рук он не сможет крутить колеса, - а новую электроколяску фонд по графику может выдать только через пять лет.

В пресс-службе «Уральских авиалиний» журналистов заверили, что авиакомпания остается на связи с паралимпийцем и ведет переговоры о порядке возмещения ущерба.