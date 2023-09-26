«Интересный опыт». Собчак рассказала о звонке Кадырова

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Собчак и Кадыров общались в течение 40 минут. Одной из тем для разговора стало видео, на котором запечатлен момент избиения сыном главы Чечни Адамом молодого человека, арестованного за сожжение Корана.

«Он молодец, он повел себя как настоящий мужчина», - сказал чеченский лидер.

Он отметил, что не будет наказывать своего сына за этот поступок.

По словам телеведущей, Кадыров напомнил, что о его персоне она может написать все, что захочет, однако от публикаций о его семье ей лучше воздержаться. Свой разговор с лидером республики Собчак назвала «интересным опытом».

Сын главы Чеченской Республики Адам Кадыров избил задержанного за сожжение Корана около мечети Волгограда уроженца Украины Никиту Журавеля.

Видео с доказательствами Рамзан Кадыров выложил в своем Telegram-канале. Он добавил, что гордится поступком сына, который с детства сформировал идеалы защиты своей религии.

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