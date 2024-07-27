Интересное письмо. Юрист предупредил о новой удочке мошенников для жертв

«Что самое главное для мошенников? Заставить потенциальную жертву с ними взаимодействовать. Их задача - „зайти“ на первый контакт, чтобы заинтересовать человека. А для этого все средства хороши», - объяснил он.

В начале такого письма мошенники пишут о скором приезде в город к потенциальной жертве. Далее «иностранец» жалуется, что не может связаться с получателем и прикрепляет ссылку своего якобы нового аккаунта.

Злоумышленники рассчитывают, что человеку станет интересно, кто хочет с ним встретится, поэтому он перейдет по прикрепленной ссылке. После перехода у мошенников может появиться доступ к личным данным получателя.

Ранее генпрокурор Игорь Краснов заявил на заседании ШОС, что в России ужесточат ответственность за киберпреступления. Он отметил, что по предложению Генпрокуратуры депутаты ГД рассматривают закон о криминализации незаконного оборота баз персональных данных.