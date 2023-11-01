01 ноября 2023, 09:08

Интерес к элитной недвижимости в Сочи пошел на спад

РИА «Новости»
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Интерес к элитной недвижимости в Сочи пошел на спад: сильно выросшие цены и «перегретость» рынка стали отпугивать покупателей. Об этом сообщил «Коммерсант».

Интерес к сочинской недвижимости вырос во время пандемии на фоне ковидных ограничений. При этом в прошлом и позапрошлом годах курортный город стал российским лидером по темпам роста цен на жилье. Но сейчас средняя стоимость элитных новостроек в Сочи составляет два с половиной миллиона рублей за «квадрат» - всего на 4% больше, чем в прошлом году.

По оценкам аналитиков NF Group, за год число сделок с дорогими новостройками в городе может уменьшиться на 45% - по итогам 2023 года заключат не более 40 таких соглашений. Собеседники издания также отметили дефицит предложений в этой сфере: элитная недвижимость либо продается по огромным ценам, либо не соответствует стандартам.

Девелоперы пока не спешат выводить на рынок новые проекты и заняли выжидательную позицию. В массовом сегменте рынок недвижимости продолжает развиваться на прежнем уровне.

Сочи
01 ноября 2023, 08:33
Российский школьник впервые победил на мировом конкурсе китайского языка
Pxhere
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Воспитанник института Конфуция Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Данил Пышный принес первую победу для России во всемирном конкурсе китайского языка в Пекине. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ДВФУ.

«Данил показал лучший результат среди участников Евразийского континента и стал первым победителем из России за всю историю соревнований», - отметили в вузе.

Всемирный конкурс для школьников «Китайский язык - это мост» прошел 31 октября в КНР. Его проводят в более чем 130 странах. Цель конкурса - привить школьникам любовь к культуре республики.

Ректор ДВФУ Борис Коробец отметил, что интерес к китайскому языку в России растет с каждым годом. Количество слушателей в вузе постоянно растет, уточнил он.

Только в Балашихе более 500 учеников заинтересовались изучением китайского языка. На сегодня его преподают в четырех учебных заведениях городского округа.

Россия Школьники Китай конкурсы
01 ноября 2023, 07:49
Спасатели попросили туристов не подходить к извергающемуся Ключевскому вулкану
РИА «Новости»
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Спасатели попросили жителей Камчатки и туристов не приближаться к извергающемуся Ключевскому вулкану и тем более не совершать восхождений на него. Поводом для объявления, опубликованного пресс-службой краевого управления МЧС, стало распространение объявлений от «серых» турфирм, предлагающих платно отвезти людей к вулкану.

Нет гарантии, что туристам смогут обеспечить безопасность в этих походах, поэтому они могут быть опасны для жизни и здоровья, предупредили в ведомстве.

Извержение Ключевского вулкана продолжается, в любой момент может произойти пепловый выброс высотой до 12 тысяч метров. Кроме того, по Крестовскому желобу вулкана сходит поток лавы, вызвавший «фреатические взрывы» от соприкосновения со льдом и водой. В итоге по рекам Крутенькая и Кургурич в Усть-Камчатском районе сходят грязекаменные потоки. Спасатели попросили не пытаться переходить вброд реки, наполняющиеся водой от таяния ледников.

Кроме того, они предупредили, что пепловые выбросы и обвалы тоже представляют опасность. Вблизи вулкана может превышаться предельно допустимая концентрация газа при парогазовых выбросах. Попадание в пеплопад способно вызвать аллергию, а если пепел попадет в механизм автомобиля, он может выйти из строя. Помимо этого, сера и другие коррозийные элементы в воздухе могут вызвать респираторные заболевания, отравления, аллергические реакции.

Вулканы Камчатка
31 октября 2023, 23:24
Генпрокуратура проверит Хасбика на призывы к беспорядкам в Дагестане
Соцсети
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Подписчик блогера Хасбика (Хасбулла Магомедов) призвал правоохранительные органы проверить знаменитость на антисемитизм и призывы к беспорядкам в Дагестане. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

В материале сказано, что генпрокуратура проверит мужчину по экстремистской 282-й статье УК РФ. По словам его фаната, в соцсетях звезды появилось две фотографии. На первой была фраза: «Мы против еврейских беженцев» и требования не сдавать им квартиры, не возить на машинах и не обслуживать в заведениях.

На втором снимке был изображен отель «Фламинго» в Хасавюрте. Кадр он подписал осуждающим текстом с призывом выселить из гостиницы всех евреев, в противном случае здание «превратится в пепел».

По мнению поклонника Хасбика, такие слова могли спровоцировать дагестанцев устроить беспорядки в аэропорту Махачкалы. После штурма воздушной гавани задержали уже 83 человека. Также полицейские провели более 50 обысков, изъяли оргтехнику и телефоны с доказательством причастности задержанных к протестам.

Генпрокуратура РФ Дагестан Протесты Блогеры Беспорядки
31 октября 2023, 23:12
«Меня лучше всего убрать». Депутат Власов навал возможного заказчика его увольнения из ГД
Пресс-служба Госдумы
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Депутат Государственной думы Василий Власов заявил, что лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий может быть заказчиком его увольнения из ГД. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Парламентарий считает, что руководитель политического объединения захотел лишить его мандата из-за «большой активности». Власов отметил, что между членами ЛДПР часто возникают разногласия и конфликты.

«Я „плохой“! Потому что постоянно хожу и постоянно задаю вопросы ненужные. И меня лучше всего убрать», - заявил депутат.

Комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики пришла к выводу, что оснований для прекращения полномочий депутатов Василия Власова и Вадима Белоусова достаточно. Оба парламентария более 30 дней не появлялись на заседаниях комиссий, в которые они входят.

О намерениях впервые лишить полномочий сразу двух парламентариев стало известно 31 октября. В комиссию ГД по этике обратилась комиссия по регламенту, где состоит Власов, представляющий ЛДПР.

Госдума РФ Депутаты ЛДПР

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