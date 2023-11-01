Интерес к элитной недвижимости в Сочи пошел на спад

Интерес к сочинской недвижимости вырос во время пандемии на фоне ковидных ограничений. При этом в прошлом и позапрошлом годах курортный город стал российским лидером по темпам роста цен на жилье. Но сейчас средняя стоимость элитных новостроек в Сочи составляет два с половиной миллиона рублей за «квадрат» - всего на 4% больше, чем в прошлом году.

По оценкам аналитиков NF Group, за год число сделок с дорогими новостройками в городе может уменьшиться на 45% - по итогам 2023 года заключат не более 40 таких соглашений. Собеседники издания также отметили дефицит предложений в этой сфере: элитная недвижимость либо продается по огромным ценам, либо не соответствует стандартам.

Девелоперы пока не спешат выводить на рынок новые проекты и заняли выжидательную позицию. В массовом сегменте рынок недвижимости продолжает развиваться на прежнем уровне.