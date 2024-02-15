Интенсивность снегопада в Москве снизится после полудня

По данным синоптика, на базовой метеостанции ВДНХ за 12 часов выпало шесть миллиметров осадков, в МГУ - девять миллиметров. Отметка среднего прироста свежевыпавшего снега в Москве составила девять сантиметров.

«Много снега выпало и на территории Новой Москвы, здесь прирост высоты снежного покрова достигал восьми сантиметров», - уточнила метеоролог.

Кроме того, синоптик добавила, что в Наро-Фоминске за ночь выпало 12 миллиметров осадков. По ее словам, снегопад также стал самым сильным с начала года в Можайске.

Тем не менее Позднякова заверила, что после полудня осадков станет меньше, однако объем выпавшего снега может оказаться самым большим в столице в текущем году.

Ранее москвичей предупредили о заморозках на следующей неделе.