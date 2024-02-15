15 февраля 2024, 12:00

Интенсивность снегопада в Москве снизится после полудня

РИА «Новости»
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Атмосферный фронт принес в четверг, 15 февраля, в Московский регион сильную метель. Но после полудня интенсивность снегопада снизится. Об сообщила главный специалист «Метеобюро» Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале.

По данным синоптика, на базовой метеостанции ВДНХ за 12 часов выпало шесть миллиметров осадков, в МГУ - девять миллиметров. Отметка среднего прироста свежевыпавшего снега в Москве составила девять сантиметров.

«Много снега выпало и на территории Новой Москвы, здесь прирост высоты снежного покрова достигал восьми сантиметров», - уточнила метеоролог.

Кроме того, синоптик добавила, что в Наро-Фоминске за ночь выпало 12 миллиметров осадков. По ее словам, снегопад также стал самым сильным с начала года в Можайске.

Тем не менее Позднякова заверила, что после полудня осадков станет меньше, однако объем выпавшего снега может оказаться самым большим в столице в текущем году.

Ранее москвичей предупредили о заморозках на следующей неделе.

Снегопад Погода в Москве Москва
15 февраля 2024, 12:48
Сугробы в Москве могут вырасти до 60 сантиметров
РИА «Новости»
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Высота сугробов растет и может достичь 60 сантиметров к утру следующего дня. Об этом АГН «Москва» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, осадки в столичном регионе очень интенсивные. Так, вчера высота снежного покрова на ВДНХ составляла 50 сантиметров, а сегодня - уже 54 сантиметра.

Кроме того, сильный снегопад будет идти и дальше. По оценкам синоптика, может выпасть еще около 10 миллиметров, что значит, что к завтрашнему утру сугробы опять вырастут до 60 сантиметров.

«Редкая ситуация, когда низкая температура и интенсивный снег», - уточнил Вильфанд.

Метеоролог также добавил, что у пилотов могут возникнуть проблемы, потому что низкую облачность можно перепутать с туманом.

Москвичей также предупредили о заморозках на следующей неделе.

Роман Вильфанд Снегопад Погода в Москве Москва
15 февраля 2024, 11:42
Путин присвоил космонавту Корсакову звание Героя России
РИА «Новости»
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Президент Владимир Путин присвоил звание Героя России космонавту Сергею Корсакову. Указ главы государства опубликован на портале правовой информации.

«Присвоить космонавту-испытателю Сергею Владимировичу Корсакову звание Героя Российской Федерации», - говорится в тексте указа Путина.

Космонавты традиционно получают «Золотую Звезду» Героя России за свой первый полет в космос.

Кроме того, Корсакову присвоили звание «Летчик-космонавт Российской Федерации».

Корсаков Денис Матвеев и Олег Артемьев пробыли 195 суток на Международной космической станции с 18 марта по 29 сентября 2022 года. Матвеев и Артемьев во время полета совершили пять выходов в открытое комическое пространство для интеграции в отечественный сегмент станции модулей «Причал» и «Наука».

Корсаков выходов в открытый космос не совершал, так как работал бортинженером МКС.

МКС Космонавты Россия Владимир Путин Космос
15 февраля 2024, 11:37
Подозреваемого в перестрелке из-за ДТП задержали в Москве
РИА «Новости»
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Подозреваемого в перестрелке на улице Плющиха в центре Москвы из-за произошедшего ДТП задержали. Против него возбудили уголовное дело о хулиганстве, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По предварительным данным, 29-летний мужчина в ходе конфликта стрелял в незнакомцев из травматического пистолета марки «Grand Power» модели «E-12 F».

Прибывшие на место происшествия спасатели и медики оказали пострадавшим медицинскую помощь. Четверых нарушителей общественного порядка задержали.

В отношении 29-летнего мужчины возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Полиция задержала злоумышленника.

«Расследование уголовного дела и установление всех обстоятельств произошедшего на контроле в прокуратуре.

Кроме того, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю столичного СК Андрею Стрижову доложить о ходе расследования уголовного дела и наказать начавшего перестрелку.

Ранее стало известно, что боец ММА пострадал при стрельбе в центре Москвы.

Уголовное дело Стрельба Полиция Москва
15 февраля 2024, 10:21
Метель не помешала работе аэропортов Московского региона
РИА «Новости»
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Сильная метель не помешала работе аэропортов столичного региона. Об этом сообщил представитель Росавиации в своем Telegram-канале.

«Аэропорты Московского региона работают штатно», - указали в ведомстве.

Речь идет о Шереметьеве, Домодедове, Внукове и Жуковском. Рейсы по метеоусловиям там не отменяли. Также самолеты не уходили на запасные аэродромы. Однако пассажиры Шереметьева пожаловались на задержку одного из рейсов. Кадры обстановки в воздушной гавани появились в распоряжении «360». Самолет должен был вылететь в 08:00 по московскому времени. Но выход на посадку отменяли два раза.

Столичный регион ранее накрыл сильный снегопад. Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал, что из-за осадков сильно ухудшилась видимость. В московских аэропортах она составляла 600 метров. В Шереметьеве видимость была 800 метров.

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