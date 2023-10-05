Инструктор из Кемерова спас парашютистку в воздухе и прославился на весь мир

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Учебный полет устроили в июле. Парашютисты сошли с самолета на высоте нескольких тысяч километров и полетели к земле на скорости около 200 километров в час, сообщила газета Corierre della Sera. Начинающая парашютистка попала в штопор, растерялась и не смогла раскрыть парашют.

Инструктор, на экипировке которого закрепили камеру, поспешил на помощь. Он попытался ухватить ученицу, развернуть ее и дернуть за «чеку». После нескольких попыток ему это удалось, и парашют раскрылся. Никита Кудряшов опубликовал ролик на своем канале и прославился на весь мир. Кроме итальянской газеты о нем написали издания Bild из Германии и Blick из Швейцарии.

Об инструкторе известно, что он путешествует, занимается скайдайвингом и проводит обучение. На счету мастера спорта свыше 4300 прыжков.

Неудачный полет произошел с другим, австралийским, парашютистом в 2015 году. На большой высоте у него случился приступ эпилепсии. Мужчину тоже спас инструктор.