Иностранные участники «Лидеров России» получат гражданство РФ

«Для конкурсантов предусмотрен ускоренный и облегченный порядок получения российского гражданства, уже 29 человек приняли такое решение. Это граждане из 12 стран и государств дальнего зарубежья: США, Франция, Греция, Болгария и СНГ», - уточнил он.

Глава государства также обратил внимание, что на сегодняшний день все больше людей из-за границы проявляют интерес к России и выражают желание здесь работать.

Он отметил, что через кадровую систему «Лидеры России» прошло уже более миллиона человек. По словам Путина, на сегодняшний день это самый большой кадровый форум не только в стране, но и во всем мире.