Иностранные производители бытовой техники начали блокировать параллельный импорт в Россию

По данным издания, зарубежные производители подписывают с партнерами в других странах мораторий на реэкспорт в Россию. Например, об ограничениях предупредила шведская Electrolux Group, владеющая брендами Electrolux, Zanussi, AEG, сообщил главный исполнительный директор группы «М.Видео-Эльдорадо» Сергей Ли. По его словам, в торговой сети продукция Electrolux уже представлена в ограниченном количестве.

Представители ретейлеров допустили, что бренды, блокирующие параллельный импорт, могут полностью пропасть из продажи в России. По словам продавцов, эту бытовую технику заменят турецкие и китайские товары.

Ранее в России наладили поставки товаров ушедшего из страны шведского бренда IKEA по параллельному импорту. Продукцию разместили на маркетплейсах, но спрос на нее упал.