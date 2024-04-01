Иностранцам разрешат оставаться в России не дольше трех месяцев

Проект федерального закона «Об условиях въезда и выезда из Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, а также условиях их пребывания и проживания на территории Российской Федерации» отправили на отзыв правительства. МВД предложило утвердить правовые основания для введения обязательной биометрической идентификации при пересечении границы и создания цифровых профилей.

Срок временного пребывания иностранцев правоохранители предложили сократить со 180 до 90 дней за год суммарно. Правом принимать решение о высылке нарушителей призвали наделить не только суды, но и уполномоченные федеральные органы власти.

Кроме того, в случае принятия закона об ужесточении контроля создадут реестры работодателей, имеющих право нанимать мигрантов, и самих иностранных рабочих. Для приезжих введут единый документ, удостоверяющий личность и дающий право на пребывание в стране. Нарушителям миграционного законодательства запретят оказывать услуги.

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев в 2023 году призывал усилить контроль за мигрантами. Он выступал за выдворение нарушителей.