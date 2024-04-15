Иностранцам могут запретить покупать оружие в России
В ГД внесли законопроект о запрете на приобретения оружия иностранными гражданами на территории России. Документ опубликовали в электронной базе Госдуме.
«Законопроектом предлагается внести <…> изменения, предусматривающие установление запрета на приобретение оружия иностранными гражданами», - сообщили авторы пояснительной записки, депутаты от КПРФ Михаил Матвеев и Сергей Обухов.
Депутаты отметили, что оружие является источником повышенной опасности. По их словам, необходимо ограничить возможности иностранных граждан на покупку и ввоз оружия в РФ.
Украинцы начали продавать трофейное российское оружие и взрывчатку преступникам. Служба безопасности Украины сообщила о задержании четырех торговцев в Харьковской, Киевской и Днепропетровской областях. Информацию об этом разместили в официальном Telegram-канале ведомства.