Иноагента Яшина объявили в федеральный розыск

На Новый год дети в России больше всего хотят получить в подарок игрушку. Об этом по итогам проведенного исследования рассказали в пресс-службе объединенной компании Wildberries & Russ.

В опросе на тему «Что просил ваш ребенок в качестве подарка?» игрушки оказались самой популярной категорией (44%). На втором месте расположились различные гаджеты и электроника - 25% участников ответили, что их дети хотели получить технику в качестве желаемого подарка.

Популярность предметов одежды, костюмов и нарядов составляет 14%, канцелярских товаров и наборов для художественного творчества - 13%, велосипедов, санок, гироскутеров, скейтов и других средств передвижения - 13%, а настольных игр - 12%. Две последние категории товаров пользуются примерно одинаковым спросом.

Каждый десятый респондент отметил детскую косметику в качестве подарка на Новый год, а также равное количество опрошенных выбрали вариант «другое».

Наименее популярными подарками для российских детей оказались предметы интерьера и декора, наборы для рукоделия, спортивные товары, книги и музыкальные инструменты. За каждую категорию проголосовали менее 7% опрошенных.

Интересно, что игрушки являются самым популярным подарком на Новый год у детей Сибирского федерального округа - их выбирают 68% опрошенных. В то же время в регионах Северного Кавказа игрушки оказались менее популярными, чем одежда, наряды и костюмы.

В опросе Центра исследований РВБ приняли участие почти 1700 родителей, проживающих как в городах-миллионниках, так и в других регионах страны. У всех респондентов есть хотя бы один ребенок в возрасте до 10 лет.

Ранее стало известно, что большинство россиян ставят елку за неделю до новогодней ночи. При этом 75% опрошенных выбирают искусственное дерево для украшения дома, а 25% предпочитают настоящее. Что касается украшений, то многие бережно хранят раритетные новогодние игрушки, оставшиеся с прошлых праздников.