10 июля 2024, 09:26

«Информация стоит дорого». Россиян предложили вознаграждать за данные о наркозакладках

РИА «Новости»
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Россиян, передавших правоохранителям полезную информацию о наркопреступниках, необходимо вознаграждать. С таким предложением выступил депутат Госдумы Султан Хамзаев, сообщило РИА «Новости».

«Считаю, что нужно публично объявить вознаграждение (от 10 до 50 тысяч рублей) для тех, кто передал правоохранителям информацию, которая помогла полицейским, силовым службам задержать преступников, ликвидировать наркоточку», - сказал он.

Депутат назвал это эффективным способом бороться даже с закладчиками, например, если россияне начнут активнее сообщать, что видели, как кто-то прятал наркотики. По мнению Хамзаева, Министерство внутренних дел на официальном уровне должно поощрять ответственных жителей.

«Такая полезная для общества информация стоит дорого», - добавил парламентарий.

Ранее в Госдуме предложили принять поправки со штрафами за распространение и демонстрацию предметов искусства с информацией о наркотиках. Юрист Иван Соловьев отметил, что запрет коснется публичного распространения информации о наркотиках в СМИ, интернете и произведениях науки, литературы.

Однако классические произведения не подпадут под новый закон о пропаганде наркотиков, рассказал юрист Александр Карабанов. Он предположил, что в книгах будут прикреплять справку о том, что в тексте упоминаются запрещенные вещества.

Наркотики Депутаты
10 июля 2024, 10:51
ГД приняла во втором чтении законопроект о запрете пропаганды наркотиков
РИА «Новости»
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Государственная дума приняла во втором чтении законопроект о запрете пропаганды наркотиков. Об этом сообщило РИА «Новости».

Согласно инициативе, произведения литературы и искусства не попадут под действие законопроекта, если запрещенные вещества составляют оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла.

Если такие произведения находятся в обороте, их необходимо маркировать. При этом документ не затронет научные, учебные и медицинские издания, а также материалы об оперативно-розыскной деятельности.

Законопроект устанавливает понятие «антинаркотическая пропаганда». Речь идет о распространении информации об административной и уголовной ответственности за незаконный оборот запрещенных веществ.

Депутат ГД Султан Хамзаев ранее предложил награждать россиян , передающих правоохранителям информацию о наркопреступниках.

Наркотики Госдума РФ Запреты
10 июля 2024, 09:42
Госдума приняла закон о прогрессивной шкале НДФЛ
РИА «Новости»
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Госдума в окончательном чтении приняла закон о прогрессивной шкале НДФЛ. Ставки составят от 13% до 22%. Информацию опубликовали на сайте нижней палаты парламента.

Для большинства россиян ставка НДФЛ не изменится. Доходы до 2,4 миллиона рублей будут так же облагаться 13%. Прибыль от 2,4 до пяти миллионов рублей - по ставке 15%, от пяти до 20 миллионов - 18%. А уже от доход 20 до 50 миллионов рублей будет облагаться 22%.

Как говорил спикер Госдумы Вячеслав Володин, все дополнительные доходы после введения прогрессивной шкалы НДФЛ направят в федеральный бюджет и пойдут на поддержку семей с детьми, пенсионеров и других наиболее нуждающихся групп населения.

«Увеличатся вложения в инфраструктуру, в строительство жилья, дорог, в развитие наукоемких отраслей и сферы высоких технологий», - подчеркивал Володин.

Накануне Госдума приняла во втором чтении проект закона о турналоге. Если его примут, то в 2025 году максимальная ставка туристического налога составит 1% от стоимости гостиничных услуг.

Законы НДФЛ
10 июля 2024, 00:50
Столичные молодожены вживили себе в пальцы кристаллы вместо обручальных колец
Freepik
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Пара молодоженов удивила сотрудников московского загса ювелирными украшениями, которые символизирует брачные узы. Эксперты рассказали Telegram-каналу Shot, чем опасны такие креативные решения.

Пара молодоженов удивила сотрудников московского загса ювелирными украшениями, которые символизирует брачные узы. Эксперты рассказали Telegram-каналу Shot , чем опасны такие креативные решения.

Молодые люди, 22-летний Паша и 19-летняя Настя, вместо обручальных колец вживили себе в безымянные пальцы кристаллы.

Журналисты издания спросили у экспертов, насколько безопасно такое креативное решение. По мнению специалистов, при проколах на кистях рук высока вероятность повредить нерв или сосуды.

«Заживают раны по два месяца и очень болят. Плюс - легко занести инфекцию», - подчеркнули они.

Ранее онколог Пылев рассказал, что пирсинг и татуаж в области груди могут привести к инфицированию организма.

Здравоохранение Свадьбы
09 июля 2024, 20:25
ГАЗ выиграл суд у Volkswagen по делу о компенсации убытков
РИА «Новости»
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Иск ООО «Автомобильный завод ГАЗ» к структурам немецкого автоконцерна Volkswagen частично удовлетворили. Об этом сообщило РИА «Новости».

Решение о компенсации за прекращение поставок двигателей принял Арбитражный суд Нижегородской области. Он признал, что Volkswagen должен возместить российской компании убытки на сумму в 16 миллиардов 908 миллионов 551 тысячу рублей, долг - в размере 40 тысяч 50 евро, расходы по оплате государственной пошлины на 112 тысяч рублей.

«В исполнении остальных исковых требований отказать», - заявила судья Алена Главинская.

Ранее на бывшем заводе Volkswagen в Калуге возобновили серийное производство автомобилей.

Суд Россия Заводы

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