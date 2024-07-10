«Информация стоит дорого». Россиян предложили вознаграждать за данные о наркозакладках
Россиян, передавших правоохранителям полезную информацию о наркопреступниках, необходимо вознаграждать. С таким предложением выступил депутат Госдумы Султан Хамзаев, сообщило РИА «Новости».
«Считаю, что нужно публично объявить вознаграждение (от 10 до 50 тысяч рублей) для тех, кто передал правоохранителям информацию, которая помогла полицейским, силовым службам задержать преступников, ликвидировать наркоточку», - сказал он.
Депутат назвал это эффективным способом бороться даже с закладчиками, например, если россияне начнут активнее сообщать, что видели, как кто-то прятал наркотики. По мнению Хамзаева, Министерство внутренних дел на официальном уровне должно поощрять ответственных жителей.
«Такая полезная для общества информация стоит дорого», - добавил парламентарий.
Ранее в Госдуме предложили принять поправки со штрафами за распространение и демонстрацию предметов искусства с информацией о наркотиках. Юрист Иван Соловьев отметил, что запрет коснется публичного распространения информации о наркотиках в СМИ, интернете и произведениях науки, литературы.
Однако классические произведения не подпадут под новый закон о пропаганде наркотиков, рассказал юрист Александр Карабанов. Он предположил, что в книгах будут прикреплять справку о том, что в тексте упоминаются запрещенные вещества.