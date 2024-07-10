«Информация стоит дорого». Россиян предложили вознаграждать за данные о наркозакладках

«Считаю, что нужно публично объявить вознаграждение (от 10 до 50 тысяч рублей) для тех, кто передал правоохранителям информацию, которая помогла полицейским, силовым службам задержать преступников, ликвидировать наркоточку», - сказал он.

Депутат назвал это эффективным способом бороться даже с закладчиками, например, если россияне начнут активнее сообщать, что видели, как кто-то прятал наркотики. По мнению Хамзаева, Министерство внутренних дел на официальном уровне должно поощрять ответственных жителей.

«Такая полезная для общества информация стоит дорого», - добавил парламентарий.

Ранее в Госдуме предложили принять поправки со штрафами за распространение и демонстрацию предметов искусства с информацией о наркотиках. Юрист Иван Соловьев отметил, что запрет коснется публичного распространения информации о наркотиках в СМИ, интернете и произведениях науки, литературы.

Однако классические произведения не подпадут под новый закон о пропаганде наркотиков, рассказал юрист Александр Карабанов. Он предположил, что в книгах будут прикреплять справку о том, что в тексте упоминаются запрещенные вещества.