01 февраля 2025, 15:59

Информация о некачественной сoca-сola в Якутске не подтвердилась

РИА «Новости»
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Информацию в СМИ о поступлении некачественной сoca-сola одному из индивидуальных предпринимателей в Якутске не подтвердили в  Роспотребнадзоре. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Таким образом в Роспотребнадзоре прокомментировали информацию о возможном поступлении на рынок опасной продукции после заявления Coca-Cola об отзыве напитка из-за токсичных хлоратов.

В пресс-службе уточнили, что на российском рынке продукции указанного производителя не выявили.

«Поступила информация, что 18 января одному индивидуальному предпринимателю из Бельгии поступала единица продукции завода. Информацию передали в управление Роспотребнадзора по Якутии. Выяснилось, что указанный предприниматель продукцию Сoca-Сola не приобретал», - заявили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве добавили, что иностранный бизнесмен ничего в Россию не пооставлял и занимается совершенно другим видом деятельности, который не относится к торговле.

Ранее Роспотребнадзор раскрыл итоги анализа опасных аромаингаляторов.

Якутия Роспотребнадзор
01 февраля 2025, 09:30
Путин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации
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Президент России Владимир Путин лично встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и поздравил его с 16-й годовщиной интронизации. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В январе 2009 года Поместный собор Российской православной церкви (РПЦ) избрал митрополита Кирилла патриархом Московским и всея Руси. Интронизация состоялась 1 февраля того же года.

В РПЦ день интронизации отмечают как праздник: патриарх с участием многочисленных иерархов и священников совершает богослужение в кафедральном храме Христа Спасителя, а затем его поздравляют, вспоминая об итогах развития церковной жизни в России за период его патриаршества.

Ранее патриарх Кирилл назвал многодетность условием существования России. Он отметил, что население страны мало относительно ее площади и потенциала, поэтому нужно стараться его увеличивать.

Патриарх Кирилл
01 февраля 2025, 08:54
Российские пенсионеры в феврале получат доиндексированные пенсии
РИА «Новости»
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В феврале российские пенсионеры получат страховые пенсии, доиндексированные до уровня фактической инфляции в 9,5%. Об этом сообщило РИА «Новости».

Повышение предусмотрено постановлением правительства России от 23 января 2025 года № 34. Кабмин тогда поручал фонду пенсионного и социального страхования провести индексацию страховых пенсий с доплатой за январь 2025 года.

Кроме того, стоимость одного пенсионного коэффициента для выходящих на пенсию в 2025 году россиян увеличится до 145,7 рубля, а размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости - до 8907,7 рубля.

Решение об индексации пенсий затронет 39,3 миллиона российских пенсионеров. Таким образом, средний размер страховой пенсии по старости увеличится до 24,9 тысячи рублей.

Ранее стало известно, что военные пенсии в России проиндексируют дважды в 2025 году.

Пенсия Пенсионеры Россия
31 января 2025, 23:42
Мигрантов захотели наказывать за не знающих русский язык детей
Freepik
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Мигрантов, чьи дети не сдали тестирование по русскому языку и не поступили в школу, предложили привлечь к ответственности. С такой инициативой выступило Минпросвещения России, документ нового проекта изучило РИА «Новости».

В нем говорится, что органы опеки и попечительства после проверки жилищно-бытовых условий иностранного гражданина будут направлять ее результаты в МВД и комиссии по делам несовершеннолетних. Такие меры направлены привлечение родителей к административной ответственности за неисполнение обязанности по обучению ребенка.

Также в документе отметили, что в случае, если ребенок сдал тестирование на знание русского языка, но в процессе обучения появились обстоятельства, указывающие на отсутствие должных знаний, его могут отправить на повторное тестирование.

Ранее поступающих в российские вузы иностранцев обязали сдавать единый экзамен на знание русского. До 1 мая правительство РФ определит единые требования к уровню владения русским языком для мигрантов.

Дети Школы Мигранты Русский язык Россия Экзамены
31 января 2025, 20:34
Лишенного сана за второй брак клирика включили в список лжесвященников РПЦ
РИА «Новости»
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Изгнанного с поста клирика Кинельской епархии Русской православной церкви Александра Лухманова включили в список сетевых лжесвященников. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата.

В ведомстве заявили, что Лухманова запретили в служении еще в 2023 году из-за того, что он вступил во второй брак. После церковный суд лишил клирика священного сана. Это решение утвердил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Но это не помешало Лухманову называть себя священником в интернете. Поэтому РПЦ включила его в список лжесвященников, чтобы защитить верующих.

В середине октября прошлого года объявивший себя богословом после лишения сана протодиакона Андрей Кураев объявил о переезде в Чехию. Он подчеркнул, что в новой стране намерен читать лекции, участвовать во встречах, а также «писать и творить».

Интернет РПЦ

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