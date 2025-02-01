Информация о некачественной сoca-сola в Якутске не подтвердилась

Читайте нас в:

Таким образом в Роспотребнадзоре прокомментировали информацию о возможном поступлении на рынок опасной продукции после заявления Coca-Cola об отзыве напитка из-за токсичных хлоратов.

В пресс-службе уточнили, что на российском рынке продукции указанного производителя не выявили.

«Поступила информация, что 18 января одному индивидуальному предпринимателю из Бельгии поступала единица продукции завода. Информацию передали в управление Роспотребнадзора по Якутии. Выяснилось, что указанный предприниматель продукцию Сoca-Сola не приобретал», - заявили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве добавили, что иностранный бизнесмен ничего в Россию не пооставлял и занимается совершенно другим видом деятельности, который не относится к торговле.

Ранее Роспотребнадзор раскрыл итоги анализа опасных аромаингаляторов.