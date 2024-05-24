Информационным партнером Молодежного дня ПМЭФ выступит центр «Инсайт Люди»

Гендиректор центра Алина Зинатуллина отметила, что на сегодняшний день охваты социальных сетей инфлюенсеров кратно превышают традиционные медиа. Благодаря этому все большее количество людей оперативно получают информацию о главных событиях международного масштаба.

«Блогеры способны переводить „экономический“ язык на понятный многочисленной аудитории и вовлекать в актуальные стратегические процессы страны молодежь. Можно сказать, что инфлюенсеры стали новыми средствами массовой коммуникации с молодой аудиторией», - сказала она.

Информационное партнерство «Инсайт Люди» на Молодежном дне ПМЭФ-2024 Зинатуллина назвала доказательством эффективности блогинга как нового успешного способа трансляции крупных мероприятий в стране на широкую аудиторию.

Резиденты продюсерского центра будут участвовать в программе Молодежного дня и освещать ее в своих соцсетях, повышая вовлеченность молодежи в экономические, технологические, экологические и многие другие вопросы.

Сейчас в продюсерском центре 2,5 тысячи блогеров из 78 регионов России. На их счету - участие более чем в 130 телепроектах - от реалити-шоу до сериалов и кинематографа.

На базе «Инсайт Люди» работает собственный музыкальный лейбл Insight Music, а также целая образовательная экосистема Insight Education.

Предполагаемый охват информации о Молодежном дне ПМЭФ, транслируемой блогерами, составит десятки миллионов.