«Информационная манипуляция». Действительно ли США предупреждали Россию о теракте и зачем

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что предоставленная США информация не позволила вычислить всех, кто мог участвовать в теракте. Он подчеркнул, что данные были слишком общими.

«До недавних событий существовал и достаточно успешно действовал негласный международный антитеррористический пакт между спецслужбами. Он, если очень упрощать, состоял из трех правил. Первое - мы не используем террористов как инструменты в борьбе друг против друга; второе - мы не провоцируем теракты, как бы оставаясь со стороны; третье - если что-то известно о терактах, мы обязательно предупреждаем», - объяснил политолог.

Благодаря пакту, отметил аналитик, в 2017 году удалось предотвратить серьезный теракт в петербургском метро. Тогда данные о возможном нападении как раз передали Соединенные Штаты.

«Сейчас встает вопрос о том, существует этот пакт или он нарушен фундаментально, или, не дай Бог, разрушен. В этой связи идут дискуссии вокруг трагического события, связанного с „Крокус Сити Холлом“. Было ли предупреждение, когда оно было и насколько детальным, искренним?» - задался вопросом Станкевич.

Официальные данные гласят, что предупреждение действительно было, но оно носило общий характер и не позволяло осуществить эффективные контртеррористические действия.