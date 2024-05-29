29 мая 2024, 17:57

Индивидуальный подход служб занятости к трудоустройству предложили закрепить в России

Читайте нас в: Google Новости

Минтруд России предложил законодательно закрепить адресный подход к трудоустройству в центрах занятости. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Согласно инициативе, при приеме на работу нужно учитывать жизненную ситуацию человека. Например, заболевания или наличие детей.

«Новые нормы позволят принимать во внимание жизненную ситуацию человека, если, например, с учетом опыта работы, образования, полученной специальности потребуется больше времени для его трудоустройства», - подчеркнули представители Минтруда.

Профилирование людей, претендующих на признание безработными, станет обязательным. На его основе сформируют индивидуальный план работы с пошаговыми действиями для успешного трудоустройства.

Эксперты ранее напомнили, что Трудовой кодекс России гарантирует работающим отцам и матерям определенные права. Например, работодатель не может расторгнуть договор с женщиной, у которой есть ребенок в возрасте до трех лет.

Россия Работа
29 мая 2024, 18:14
Турецкая делегация примет участие в ПМЭФ-2024
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
В Москве состоялась встреча директора фонда «Росконгресс» Александра Стуглева и полномочного посла Турции в России Танжу Бильгича. Стороны обсудили участие турецкой делегации в Петербургском международном экономическом форуме — 2024.

На мероприятие вместе с членами делегации прибудет министр экономики Турции Альпарслан Байрактар. Глава ведомства подтвердил участие в сессии «Технологическая экосистема будущего: на благо человека и планеты». На площадке ПМЭФ пройдут встречи делегации с российским и зарубежным бизнесом и состоится знакомство с регионами России.

Представители Турции посетят тематические пространства, а также поучаствуют в культурной и деловой программах.

Во время встречи в Москве стороны обсудили возможности расширения сотрудничества России и Турции. Отельное внимание уделили присутствию турецких представителей на крупнейших мероприятиях фонда «Росконгресс» в 2024 году. Среди них: туристический форум «Путешествуй!», Кавказский инвестиционный форум и Российская энергетическая неделя.

«Убежден, что многоформатное сотрудничество стран станет темой для продуктивного диалога не только на ПМЭФ, но и на площадках других деловых мероприятий, которые состоятся в России в этом году», - отметил Стуглев.

В дни работы ПМЭФ в Северной столице пройдет выставка «Национальные бренды БРИКС». Мероприятие организуют в историческом здании Санкт-Петербургской академии художеств.

Турция Россия Москва ПМЭФ-2024
29 мая 2024, 18:05
Министр финансов связал идею повышения НДФЛ с запросом общества
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Минфин подготовил оптимальную и справедливую шкалу налогообложения в ответ на запрос общества. Об этом журналисту Павлу Зарубину заявил министр финансов Антон Силуанов.

Он подчеркнул, что в обществе есть запрос на справедливость, и вокруг темы налогов проходило множество дискуссий. В ответ на это ведомство изучило ставки налогообложения в других государствах и подготовило оптимальный вариант, добавил министр. Силуанов отметил, что в системе уже необходимо провести изменения.

«Мы давно не подходили так системно к изменениям, к совершенствованию налогового законодательства», - указал он.

Ранее экономист Валерий Корнеев предположил, что расчет НДФЛ по прогрессивной шкале не внесет серьезных изменений в систему налогообложения. По его словам, граждане с большим торговым оборотом не смогут сокращать налоговые расходы с помощью регистрации большого количества ИП.

Налоги Минфин РФ НДФЛ Антон Силуанов
29 мая 2024, 17:36
Никто не раздевал. Замдиректора школы в Воронеже — о скандале с пропуском детей на ЕГЭ
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Выпускников перед ЕГЭ в школе № 62 в Воронеже никто не раздевал. Об этом 360.ru рассказала заместитель директора учебного заведения Марина Киреева, которая все время была на проходной.

Сотрудница школы отметила, что как руководитель она обязана находиться на входе в пункт приема экзаменов и контролировать ситуацию.

«Детей никто не раздевал. <…> Никто из наших сотрудников школы таких рекомендаций детям „покажи и подними одежду“ не мог дать. Мы не имеем на это право. И то, что дети лично принимали решения, показывая и демонстрируя одежду, мы за реакцию детей не отвечаем в этот момент», - объяснила замдиректора.

По ее словам, информацию о случившемся передали Следственному комитету. По этому же вопросу работает прокуратура. Школа предоставила все видео инстанциям СК.

Учитель физкультуры Дмитрий Скляр, который стоял на рамке, также рассказал 360.ru, что никто не заставлял детей раздеваться.

«Никто никого не заставлял, никто никому ничего не говорил. <…> Основная масса выпускников прошла без проблем, хорошо, а группа выпускников, у которых не получалось пройти, неоднократно возвращалась и в порыве, даже не знаю чего, поднимала с себя верхнюю одежду. Для меня это вообще новость, потому что не первый год работаю на экзаменах», - сказал Скляр.

В СМИ ранее появилась информация, что воронежских школьниц якобы заставили снимать одежду на глазах у охранников и одноклассников. Так их проверяли перед сдачей ЕГЭ.

ЕГЭ Одежда Дети Школы Скандалы Экзамены
29 мая 2024, 17:19
Упростить работодателям связь со службой занятости предложили в России
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Минтруд предложил упростить российским работодателям связь со службой занятости. Сейчас компании обязаны передавать ей ряд сведений через сайт «Работа России». Если законопроект, разработанный в министерстве, примут, это можно будет делать через рекрутинговые сайты и другие ресурсы.

По действующему законодательству, работодатели должны размещать через «Работу России» сведения об имеющихся вакансиях, выполнении квоты для приема на работу граждан с инвалидностью, а также о ликвидации компании и закрытии ИП, сокращении штата, процедуре банкротства, введении режима неполного рабочего дня/недели или простоя и переводе сотрудников на дистанционную работу по инициативе работодателя в исключительных случаях, предусмотренных ТК РФ.

Предполагается, что нововведение сократит время HR-служб на дублирование информации на коммерческой и государственной платформе. Если законопроект примут, работодатели смогут передавать эти данные через сайты HeadHunter, SuperJob, «Работа.ру» и единую информсистему управления кадровым составом ФГИС ЕИСУКС. Полный перечень сайтов сформирует Роструд.

Минтруд РФ Россия Работа

Новости по теме