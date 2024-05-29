Индивидуальный подход служб занятости к трудоустройству предложили закрепить в России

Согласно инициативе, при приеме на работу нужно учитывать жизненную ситуацию человека. Например, заболевания или наличие детей.

«Новые нормы позволят принимать во внимание жизненную ситуацию человека, если, например, с учетом опыта работы, образования, полученной специальности потребуется больше времени для его трудоустройства», - подчеркнули представители Минтруда.

Профилирование людей, претендующих на признание безработными, станет обязательным. На его основе сформируют индивидуальный план работы с пошаговыми действиями для успешного трудоустройства.

Эксперты ранее напомнили, что Трудовой кодекс России гарантирует работающим отцам и матерям определенные права. Например, работодатель не может расторгнуть договор с женщиной, у которой есть ребенок в возрасте до трех лет.