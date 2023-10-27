Индексацию пенсий работающим пенсионерам обсудили с правительством

Государство, по ее словам, сосредоточилось на поддержке около 33 миллионов неработающих пенсионеров. Эти люди уже не способны трудиться, поэтому для них выплаты - единственный источник дохода. Светлана Бессараб заявила, что работающие пенсионеры нужны экономике, поэтому им тоже следует повышать пенсию.

«Сегодня есть большие проблемы для тех почти восьми миллионов работающих пенсионеров, у кого индексация пенсии происходит в связи с законодательством Российской Федерации только на бумаге», - сказала она.

Эта категория пенсионеров получала повышенную пенсию только после расторжения трудового договора. Светлана Бессараб сообщила, что Госдума начала обсуждать с правительством решение этой проблемы.

Страховые пенсии работающим пенсионерам перестали повышать в 2016 году. ПФР не поддержал идею возобновить индексацию, так как на это потребуется 500 миллиардов рублей.