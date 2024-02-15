Имя для амурского тигра из Московского зоопарка выберут на портале «Активный гражданин»

Среди предложенных вариантов - Орион, Амур, Хабар, Восток. Каждое из имен имеет особое значение. Хабар и Восток указывают на географическое происхождение тигра - он родом из Хабаровского края Дальнего Востока. Имя Амур выбрали в честь подвида тигра, а имя Орион вдохновлено древнегреческим мифом о великане-охотнике. Однако участники голосования смогут предложить и другие имена.

Самца амурского тигра обнаружили в Хабаровском крае с травмой лапы и доставили на реабилитацию в центр воспроизводства Московского зоопарка в 2023 году. Хищника поселили рядом с тигрицей Амурой, также спасенной на Дальнем Востоке. Звери уже знакомятся через ограждение.

Многие животные столичных зоопарков получили свои имена именно благодаря участию горожан в голосованиях проекта «Активный гражданин». Среди них - панда Катюша из Московского зоопарка, альпака Шоколадка с «Городской фермы» на ВДНХ и азиатские выдры Гоша и Глаша из «Москвариума».

Портал «Активный гражданин» даст москвичам возможность выбрать имя для нового обитателя Московского зоопарка - краснокнижного амурского тигра. Об этом сообщил столичный департамент информационных технологий.