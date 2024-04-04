Имущество всех предприятий «Макфы» арестовали

«Крупнейшее производство макарон заблокировано и к настоящему времени под угрозой остановки, а приставы даже по квартирам сотрудников всех этих предприятий прошли с предупреждением об уголовной ответственности, если что сдвинется с места или будет продано», - рассказал Трунов.

В рамках иска суд арестовал все активы «Макфы» и еще шести компаний, две их которых зарегистрированы на Кипре и в Нидерландах. Представляющий компанию в суде адвокат Павел Хлюстов назвал исковые требования прокуратуры «правовым фэнтези» , а наложение ареста на 100 триллионов рублей «творчеством судебного пристава».

Адвокат Игорь Трунов рассказал РИА «Новости» , что компании запретили транзакции с зарубежными контрагентами. Риск в том, что «Макфа» работает на западном оборудовании.

Ранее Генпрокуратура решила обратить акции «Макфы» в доход государства. Иск приняли к производству и рассмотрят 9 апреля.