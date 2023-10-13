Имущество российской «дочки» Adidas арестовали на 3,5 млрд рублей

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«Парк развлечений» потребовал взыскать с «дочки» Adidas 3,5 миллиарда рублей, в том числе почти 420 миллионов рублей основного долга, порядка 1,7 миллиарда рублей неустойки и около 1,4 миллиарда рублей убытков.

Помимо этого, ООО просит в иске взыскать неустойки, начисленные на сумму основного долга и убытков, за каждый день просрочки, начиная с даты, когда вступит в силу решение суда, и по дату фактического исполнения денежного обязательства.

Первое заседание по иску суд назначил на 13 ноября.

Adidas прекратил работу своих магазинов и онлайн-продажи в России в марте минувшего года. Магазин ретейлера находился в том числе и в торговой зоне ТРК «Остров мечты».

Иск в арбитражный суд Москвы против ООО «Адидас» от «Парка развлечений» поступил 9 октября.

Арбитражный суд Москвы арестовал имущество, в том числе счета, российской «дочки» Adidas. Общая сумма арестованного составляет около 3,5 миллиарда рублей. Обеспечительные меры приняли в деле по иску ООО «Парк развлечений» - владельца ТРК «Остров мечты», сообщило РИА «Новости».