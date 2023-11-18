18 ноября 2023, 12:39

«Импортозамещенный курорт». Самый большой в России и Европе тюбинг-парк открыли в Кузбассе

Freepik
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Самый большой в России и Европе тюбинг-парк открыли на горнолыжном курорте Шерегеш в Кузбассе. Об этом рассказал генеральный директор и основной владелец ООО «Сибшахтострой» Константин Ивушкин, сообщило РИА «Новости».

«Полностью импортозамещенный курорт, когда у нас возникла идея строить этот тюбинг-парк, мы сразу понимали, что мы хотели сделать его интересным не только для маленьких, но уже и для взрослых людей», - поделился Ивушкин.

Он рассказал, что для взрослых есть экстремальные горки. К ним нужно подниматься на траволаторе. Там же есть и детские, на них планируют проводить соревнования по скоростному спуску.

Главной целью было создание круглогодичного курорта. Тюбинг-парк в Кузбассе стал самым большим в Европе, тут можно кататься и зимой, и летом. В основном оборудование производили на предприятиях Кузбасса. Некоторые горки - в Липецке.

«Единственное, что у нас, из дружественной страны - Китая, - это траволатор. Все остальное - все российское», - подчеркнул Ивушкин.

Он добавил, что изначально планировалось, что все оборудование будет итальянским. Но потом все изменилось, привлекли российские предприятия.

Популярность горнолыжного курорта Шерегеш среди туристов выросла на четверть. Как сообщало РИА «Новости» , планируемая загрузка составит 80-85%. На новогодние праздники ожидается стопроцентная загрузка.

Россияне уже вовсю покупают туры на длинные зимние выходные. Самым популярными стали горнолыжные центры Красная Поляна, Шерегеш, Приэльбрусье, Архыз, Домбай. Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал, как можно сэкономить на отдыхе и когда покупать билеты, чтобы они были дешевле.

Россия Импортозамещение
18 ноября 2023, 13:31
Цены на отечественную и заграничную хурму резко подскочили — СМИ
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Дагестанские садоводы собрали в этом году рекордный урожай хурмы, но стоимость фруктов повысилась из-за наценки розничных продавцов. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Журналисты взяли интервью у продавцов и садоводов. Они выяснили, что в Дагестане хурму продают по цене 40 рублей за килограмм, но в московских магазинах она уже стоит намного дороже.

Самая высокая стоимость у фруктов из-за границы. Испанская хурма на московском рынке стоит 800 рублей за кило, дагестанская - 400.

«Пока у нас продавать выгоднее, чем производить, перевозить и чем нести ответственность за эту длинную цепочку», - сообщил председатель общероссийской организации «Садоводы России» Андрей Туманов.

Он отметил, что российская хурма намного полезнее заграничной, потому что ее не обрабатывают пестицидами и препаратами. Иностранные фрукты собираются еще зелеными и дозревают во время перевозки, в то время как отечественные сохраняют все полезные свойства, добавил эксперт.

Ранее гастроэнтеролог Евгения Атькова рассказала о пользе хурмы. По ее словам, фрукт может помочь понизить риск развития гипертонии и железодефицитной анемии.

Питание Экономика
18 ноября 2023, 12:32
Крым собрался ввести налоговые льготы для туристического бизнеса
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В Крыму прорабатывают вопрос введения налоговых льгот для туристического бизнеса. Об этом РИА «Новости» рассказал глава парламента республики Владимир Константинов.

«Сейчас мы прорабатываем возможность введения налоговых льгот для предприятий туристической отрасли в рамках системной работы по оказанию государственной поддержки», - добавил Константинов.

По словам парламентария, также рассматривается загрузка крымских пансионатов через бюджетное финансирование.

Крым - популярное туристическое направление. Многие путешественники выбирают его не только для летнего отдыха, но и на новогодние праздники.

Гендиректор туристической компании «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов в беседе с «360» порекомендовал Крым и для отдыха в конце осени - искупаться уже не выйдет, но можно насладиться видами и подышать морским воздухом.

Он отметил, что из федерального бюджета на поддержку туристической отрасли Крыма уже поступило 2,1 миллиарда рублей.

Льготы Туризм Крым Бизнес
18 ноября 2023, 12:14
«Вижу правильные ориентиры». Детский омбудсмен — об отказе крымских частных клиник от проведения абортов
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Отказ крымских частных клиник от проведения абортов демонстрирует выбор «правильных ориентиров». На это указала детский омбудсмен Мария Львова-Белова в беседе с ТАСС.

Она отметила, что частные клиники нередко делают аборт быстро, без «времени тишины» и работ психолога, и несостоявшаяся мать спокойно продолжает жить дальше, даже не осознав, что произошло. По мнению уполномоченного при президенте по правам ребенка, женщине должны оказать всестороннюю психологическую и материальную поддержку и «помощь в самоопределении», доносить до нее, что аборт имеет негативные последствия, ответственность за которые будет лежать на ней.

Львова-Белова прокомментировала широко освещавшееся в начале ноября решение частных клиник Крыма оказаться проводить аборты. В Минздраве республики пояснили, что такие операции будут делать только в госклиниках.

«Я вижу определенные правильные ориентиры в этом. <…> Вывод из частных клиник позволит дать региональную поддержку маме, дать возможность переждать „время тишины“, и, самое главное, поработать с психологами», - подчеркнула омбудсмен.

Она отметила, что меры не должны быть ограничительными - важно именно поддержать беременную и помочь ей принять обдуманное решение, рассказать о мерах соцподдержки, которые ей окажут в случае, если она решится рожать.

Дети Больницы Врачи
18 ноября 2023, 10:24
Участницу шоу «Пацанки» задержали в Москве — СМИ
Фото: freepik.com
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Полицейским удалось задержать в Москве 26-летнюю участницу шоу «Пацанки» Милу Грац (настоящее имя — Людмила Ушакова). Ее заподозрили в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, сообщил Telegram-канал Baza.

Полицейским удалось задержать в Москве 26-летнюю участницу шоу «Пацанки» Милу Грац (настоящее имя - Людмила Ушакова). Ее заподозрили в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, сообщил Telegram-канал Baza.

По данным издания, краснодарские правоохранители объявили девушку в федеральный розыск в конце сентября.

Baza уточнила, что за несколько дней до этого представители телеканала «Пятница» сообщили о задержании в Москве их экс-участницы Ушаковой. Телеканал заявил, что она занималась шантажом, вымогательством денег у съемочной группы, а также угрожала расправиться с ними физически.

Один из редакторов под психологическим давлением Грац рассказал ей о предстоящих испытаниях. Позже сотрудника уволили за это. Девушку тоже попросили покинуть проект, но она выманила деньги у сотрудников, солгав им про проблемы у близких.

Когда правда обнаружилась, по словам телевизионщиков, девушка продолжила осыпать их угрозами. В итоге персонал «Пятницы» заявил в полицию. Ушакову привезли в отдел, но днем позже отпустили.

Грац имеет судимости, ее несколько раз привлекали к ответственности. На шоу участница устроила «тюремные законы», стала запугивать коллег по цеху и съемочную команду.

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