02 февраля 2024, 06:04

Импортные яйца не попали на прилавки магазинов в России

РИА «Новости»
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Импортные яйца не попали в торговые сети в России, их, вероятно, направили на переработку. Об этом «Известиям» рассказали в Руспродсоюзе и подтвердили в ритейле.

Иностранные куриные яйца часто используют на производстве, в частности, в интересах кондитерской промышленности.

«Продовольственная безопасность от этого не улучшается, отрасль не обретает инвестиционную привлекательность, да и цены на яйцо у зарубежных поставщиков с учетом логистики и анализа динамики мировых цен не ниже российских даже при нулевой пошлине», - рассказал зампред правления Руспродсоюза Дмитрий Леонов.

Он также отметил, что стабилизация цен на рынке произошла благодаря заключению долгосрочных контрактов птицефабрик с федеральными розничными сетями.

Руспродсоюз уже зафиксировал снижение цен, но не стоит ожидать возвращения к прошлогодним показателям.

«Общественная потребительская инициатива» исследовала ритейл и выяснила, что торговые сети не желают связываться с импортной продукцией из-за западных санкций, которые могут усложнить логистику товара. В качестве примера привели Турцию, блокирующую счета российского бизнеса. Назвать ее надежным поставщиков яиц точно нельзя.

Ранее финансовый эксперт Елена Дроздова рассказала, что семейные бюджеты чаще всего страдают от продуктовой инфляци и, отметив, что в 2023 году инфляция в РФ составляла примерно 7,4%, а яйца подорожали более чем на 80%.

Торговля Россия Магазины Продукты
02 февраля 2024, 02:06
Метель, свадьбы и птицы. Православные отметят Ефимов день 2 января
РИА «Новости»
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Русская православная церковь 2 февраля почитает преподобного Евфимия Великого. Ефимов день еще называют Ефим Метельный, так как на него часто случаются обильные снегопады. О традициях праздника рассказали «Известия».

Святой Ефим был монахом и подвижником. На 30-м году жизни он ушел в Палестину и поселился в пещере, после чего создал на этом месте монастырь. По приданиям, во время Божественной литургии к нему сходил небесный огонь. Преподобный исцелял больных, кормил страждущих и предвидел будущее. К его обители тянулись паломники и странники, многих из них он обратил в христианство.

И сегодня православные в Ефимов день молятся об исцелении, укреплении веры и помощи в нужде. Некоторые отправляются на кладбище, чтобы почтить память усопших родственников.

На Руси в Ефимов день часто играли свадьбы. Считалось, что семьи, созданные в этот праздник, будут крепкими и счастливыми. К тому же вскоре после Ефимова дня начинался Великий пост, в течение которого венчаться было нельзя.

Ефимов день в народе также считали праздником птиц. Примерно в этот период после долгой зимы можно было услышат кукушку.

В Ефимов день не разрешается заниматься тяжелым трудом, ругаться и сквернословить, совершать дурные поступки. Не советуют брать в руки острые предметы. Также нельзя поднимать с земли деньги - считается, что это приведет к нищете.

Согласно народным приметам, погода в Ефимов день обычно неласковая: с сильным ветром, снегопадами и вьюгой. А еще по ней можно предсказывать, как скоро ждать весну. Если в Ефимов на улице метель, значит непогода будет и весной. Солнечный праздник обещает раннюю весну, а пасмурный - морозную.

Ранее «360» рассказал, как 25 января объединило два совершенно разных праздника : День студента и День святой великомученицы Татьяны.

Праздники РПЦ Православие Свадьбы Птицы Погода Снегопад
02 февраля 2024, 00:10
Запрет на радугу. Как разноцветные сережки привели россиянку за решетку
Freepik
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В Нижнем Новгороде девушку арестовали на пять суток за сережки в цветах радуги. Правоохранительные органы усмотрели в аксессуарах пропаганду ЛГБТ*. При этом сережки были семицветными, хотя символ запрещенной организации включает шесть цветов. Уполномоченный по правам ребенка Республики Татарстан Ирина Волынец в разговоре с «360» предположила, что суд в данном случае мог совершить ошибку. Она предложила обвиняемой девушке оспорить это решение.

Адвокаты также планируют подать апелляцию.

Строгость законов Волынец напомнила, что Министерство юстиции России признало ЛГБТ* экстремистской организацией. А шестицветная радуга - международный символ движения. Так что, при выборе одежды и аксессуаров, надо быть внимательнее к цветовым решениям. В том числе, если речь идет об одежде детей, так как отвечать за них придется родителям, а незнание законов от ответственности не освобождает.

«Я думаю, в некоторых случаях, когда речь идет, например, о детях, достаточно ограничиваться беседой. Потому что законодательство предусматривает верхнюю и нижнюю границу наказания. И необязательно каждый раз по верхней границе это наказание применять», - заключила Волынец.

*«Международное движение ЛГБТ» - запрещенная в России экстремистская организация.

За решетку за сережки История радужных сережек началась с конфликта в кафе. По данным Telegram-канала правозащитного проекта «Эгида», 29 января к 24-летней Марии (имя изменено) подошли агрессивно настроенные молодые люди и потребовали снять аксессуары с «экстремисткой символикой». Разговор они снимали на видео, которое впоследствии распространили в местных пабликах.

Этим история не закончилась. Марию вызвали на допрос в полицию. Сотрудники Центра противодействия экстремизму составили на нее протокол, а суд арестовал девушку на пять суток.

В суде адвокаты настаивали, что обвиняемая не только не пропагандировала ЛГБТ*, но даже и не знала о символике этой организации.

«Была уверенность, что дело может быть выиграно. Но решение оказалось неожиданным. Характерно, что судья <…> находилась в совещательной комнате более двух часов», - написали адвокаты обвиняемой девушки.

Считаем цвета Символ ЛГБТ*, несмотря на схожесть с радугой, все же от нее отличается. В нем не семь, а шесть цветов - за исключением голубого.

В Сети выложили фотографию сережек Марии. Они выполнены в форме лягушек и очевидно состоят из семи цветов - голубой находится ровно посередине.

«Вообще символом ЛГБТ-движения* является шестицветная радуга. <…> Мне, например, непонятно, почему семицветную радугу признали запрещенной», - выразила удивление уполномоченный по правам ребенка Республики Татарстан Ирина Волынец.

Омбудсмен предложила Анастасии оспорить решение суда.

Суд Дети Адвокаты Законы ЛГБТ
01 февраля 2024, 19:07
Сотрудники МЧС спасли 15 животных из частично обрушившегося дома в Ростове-на-Дону
РИА «Новости»
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Оставленных в квартирах дома с частично рухнувшей стеной в Ростове-на-Дону животных эвакуировали через окна. Сотрудники МЧС спасли собаку, хомяка, ящерицу и 12 кошек. Об этом сообщила пресс-служба федерального главка.

Чтобы установить лестницы и добраться до окон квартир на высоких этажах, спасателям пришлось спилить деревья.

Спасенная собака провела взаперти шесть дней. Все это время животное постоянно выло. Но после того, как его вытащили из заточения, успокоилось.

Часть жильцов из аварийного дома переселили сразу после обрушения части стены 27 января. На следующий день в здании рухнул первый подъезд.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что всего из дома эвакуировали 95 человек.

По факту обрушения следователи завели уголовное дело о халатности.

Спасатели Обрушения МЧС РФ Собаки Животные
01 февраля 2024, 19:00
«Не просто строить красивые стены». Путин — о ключевых задачах возведения кампусов
РИА «Новости»
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Современные удобные кампусы послужат стимулом для формирования городской среды, заявил президент России Владимир Путин на совещании о ходе реализации федерального проекта по созданию сети таких объектов. Отдельно глава государства отметил важность четкого понимания приоритетов регионального и национального развития.

«Кампусы в целом послужат стимулом для формирования современной городской среды, всей инфраструктуры, необходимой для ведения бизнеса, работы, отдыха и комфортной жизни людей», - подчеркнул Путин.

Президент назвал важным необходимость еще на стадии согласования детально учитывать и четко понимать направления и приоритеты национального, а также регионального развития.

«[Понимать] перспективы реализации инфраструктурных и крупных промышленных объектов. Под такие конкретные стратегические задачи должна формироваться материальная база учебных корпусов, лабораторий, технопарков», - пояснил глава государства.

Иными словами, нужно продумывать не только архитектурные решения и «строить красивые стены», указал он. Это, по его словам, тоже, безусловно, важно. Но вместе с тем требуется ясно понимать, чем будет наполнена жизнь будущих кампусов, заключил президент.

Строительство Россия Владимир Путин

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