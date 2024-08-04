04 августа 2024, 18:57

Именной Mercedes Хабиба Нурмагомедова срочно выставили на продажу

РИА «Новости»
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Именной Mercedes-Benz AMG GT бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова выставили на продажу за 16 миллионов рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, в 2022 году боец продал элитный автомобиль своему поклоннику. После сделки новый владелец не стал переоформлять его на себя, чтобы в паспорте транспортного средства (ПТС) значилось имя Нурмагомедова. Все это время Mercedes стоял в паркинге.

В первых числах июля судебные приставы возбудили исполнительное производство на Нурмагомедова и начали разыскивать его имущество. Из-за опасений, что Mercedes-AMG могут изъять, хозяин решился его на продать.

Первоначально авто оценили в 20 миллионов рублей, но затем цену снизили до 16 миллионов. Также указан вариант обмена автомобиля на квартиру, добавил источник канала.

Федеральная налоговая служба ранее арестовала счета бывшего бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова из-за задолженности в 297 миллионов рублей.

Хабиб Нурмагомедов UFC Mercedes
04 августа 2024, 17:49
Названы главные признаки плохого состояния дома
РИА «Новости»
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Пятна возле труб, на стенах и потолке свидетельствуют о серьезных проблемах в техническом состоянии дома. Life.ru назвал топ-пять признаков смертельной опасности.

Первым симптомом «болезни дома» могут стать желтые и коричневые пятна на стенах и потолке. Они появляются из-за протечек. При попадании воды на электрическую проводку с большой долей вероятности произойдет короткое замыкание и пожар.

Черные пятна и полосы на стенах появляются от сажи и плесени. Последняя особенно опасна для дыхательной системы человека. Белые кристаллические отложения, или высолы, возникают от избытка влаги в межкомнатных перекрытиях и проблем с гидроизоляцией.

Важно обратить внимание на состояние стен возле розеток. Черные и серые полосы появляются из-за повреждения проводок, перегрузки сети или неправильного заземления. Все это спровоцирует короткое замыкание.

Ржавчина на трубах и вокруг них говорит о коррозии, которая разрушает трубы и вызывает протечки. Особые опасения должны вызвать ржавые разводы возле водонагревателей и газовых колонок.

Местом обитания плесени в квартире могут стать бетонные стены, деревянные конструкции и даже пластик. Роспотребнадзор предупредил, что попавшие в легкие грибки провоцируют астму и аллергию.

Пятна возле труб, на стенах и потолке свидетельствуют о серьезных проблемах в техническом состоянии дома.

Life.ru назвал топ-пять признаков смертельной опасности.

ЖКХ Обрушения Строительство Недвижимость
04 августа 2024, 15:44
Медведев пожелал адского пламени выданным Западу предателям России
РИА «Новости»
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Россия получила большую выгоду от прошедшего в аэропорту Анкары обмена. В страну вернулись настоящие патриоты, которые с риском для жизни работали на благо Отечества. Взамен Россия избавилась от предателей, которые своей целью поставили разрушение собственной страны. Об этом в своем Telegram-канале написал заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Он подчеркнул, что работа разведчиков может не нравится, но она является необходимой для всех стран, а сотрудники этой сферы для Родины всегда остаются героями. Поэтому претензий к осужденным за шпионаж в России иностранцам у него нет.

Но предавших свою страну соотечественников, освобожденных в рамках обмена, Медведев не простил.

«Скажем прямо - они предатели. Если не в правовом, то, во всяком случае, в нравственном смысле слова. Они - экзистенциальная угроза существованию нынешней России. Они - сервильная обслуга наших врагов», - написал политик.

Медведев подчеркнул, что это относится и к представителям рвущейся к власти несистемной оппозиции и просто ненавидящих собственную страну, которые положили все силы на уничтожение мира и устоев общества.

Заместитель председателя Совета Безопасности пожелал попавшим в обменный список заключенным россиянам и дальше мечтать о развале страны, но не забывать о конечности своей жизни.

«Пусть не забывают о бренности своего существования в этом мире. По сторонам оглядываются, короче. А в общем - пусть горят в аду!» - подытожил Медведев.

Большой обмен заключенными прошел в аэропорту Анкары 1 августа. В нем участвовали Россия, Белоруссия и несколько западных стран.

В рамках сделки в Россию вернулись восемь осужденных или арестованных соотечественников и двое детей. Взамен США и Германия получили 16 человек, приговоренных к реальным срокам за шпионаж, государственную измену, сотрудничество с нежелательными организациями и другие преступления.

США Заключенные Дмитрий Медведев Россия Запад
04 августа 2024, 03:55
Новый свидетель появился в деле о теракте в «Крокусе»
РИА «Новости»
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Следователи получили показания свидетеля по делу о теракте в «Крокус Сити Холле». Он подтвердил причастность 11 арестованного фигуранта Мухаммада Зоира Шарипзоды к преступлению, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на судебные документы.

«У следствия и суда <…> есть основания для вывода о наличии сведений об обоснованности [его] причастности к совершению инкриминируемого ему преступления», - отметили в сообщении.

По предварительным данным, двое из задержанных переводили деньги на покупку огнестрельного оружия и транспортных средств, используемых в теракте. Третий задержанный занимался вербовкой пособников теракта и финансировал исполнителей.

Стороны защиты ранее обжаловала арест последнего фигуранта дела о теракте в «Крокусе» Мухаммада Зоира Шарипзоды.

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта перед концертом группы «Пикник». Боевики открыли огонь по зрителям в зале, погибли 145 человек.

Суд Преступления Теракт в «Крокусе»
04 августа 2024, 03:30
Россиянам напомнили о штрафах за грибы
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Перед тем, как собирать в лесу грибы, нужно изучить их перечень из Красной книги. Иначе сбор может обернуться штрафом до миллиона рублей или тюремным сроком, предупредила адвокат Елена Кудерко в интервью агентству «Прайм».

Уголовная ответственность за умышленные уничтожение особо ценных растений и грибов из Красной книги ввели в 2023 году. Подробно виды наказаний прописали в статье 260.1 УК РФ.

«Но касается это только тех видов, которые, помимо Красной книги, занесены в перечень Постановления правительства от 31 октября 2013 года и являются особо ценными», - напомнила юрист.

Перед походом в лес нужно уточнить, как выглядит гриб рядовка мацутакэ (tricholoma matsutake). В этом году ее защитили нормами уголовного законодательства.

За сбор остальных краснокнижных грибов могут оштрафовать от 2500 до 5000 рублей, заключила Кудерко.

Также российских дачников могут оштрафовать в 300–500 рублей, если их участки зарастут мятой полевой или другими сорняками.

Штрафы Рубль Грибы

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