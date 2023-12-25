Илон Маск назвал залог успешного ведения войны

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Бизнесмен Дэвид Сакс выразил в соцсети мнение, что в любом затяжном конфликте побеждает страна, способная производить боеприпасы дольше и в больших количествах, чем у противника. Маск поддержал эту точку зрения.

«Экономическая мощь - это основа, позволяющая вести войны», - прокомментировал сообщение бизнесмена миллиардер.

Сакс изначально отреагировал на информацию о провале программы выпуска истребителей F-35. Проблемы возникли из-за трудностей с цепочкой поставок комплектующих, медленных темпов производства и высокой стоимости деталей.

Ранее Маск согласился с прогнозом Сакса о территориальных потерях Украины. По мнению бизнесмена, страна может остаться без Харькова, Одессы и других земель, если не согласится на мирные переговоры.

Залог успешного ведения военного конфликта - экономическая мощь государства. Об этом заявил гендиректор компаний Tesla и SpaceX Илон Маск в соцсети X (бывший Twitter).