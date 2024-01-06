06 января 2024, 00:10

Икону «Троица» Рублева доставили в Храм Христа Спасителя

РИА «Новости»
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Пришедшие на рождественскую службу в московский Храм Христа Спасителя верующие увидят икону «Святая Троица» Андрея Рублева в специальном киоте, расположенном у правого клироса. Образ доставили в храм в пятницу, 5 января, из научно-реставрационного центра имени Грабаря. Об этом сообщила пресс-служба Московской патриархии.

Икону в храм передали по благословению Патриарха московского и всея Руси Кирилла. После помещения «Троицы» в специальном киоте митрополит Григорий совершил перед образом Святой Троицы молебен.

В дни празднования Рождества знаменитый образ останется в Храме Христа Спасителя, где Святейший Патриарх Кирилл совершит праздничные богослужения.

Русская православная церковь получила икону «Святая Троица» Андрея Рублева на 49 лет начале июля 2023 года. Договор о передаче образа подписали патриарх Московский и всея Руси Кирилл и министр культуры России Ольга Любимова.

Документ предусматривает, что церковь взяла на себя обязательство соблюдать условия сохранения иконы. Третьяковская галерея, ранее владевшая образом, сохранило основные решения по оперативному обращению с работой известного иконописца.

РПЦ Россия Патриарх Кирилл Православное рождество Третьяковская галерея
06 января 2024, 00:03
«Сделал для мира больше, чем люди». Умер толстый кот Виктор, которого не пустили на рейс из-за перевеса
Freepik
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Толстый кот Виктор, которого не пустили на рейс «Аэрофлота» из-за перевеса, умер в возрасте восьми лет. Об этом владелец питомца Михаил Галин написал в соцсетях.

«Кот, который прожил свою жизнь достойно и сделал для этого мира больше, чем многие люди. Беги по радуге, кот Виктор», - написал Галин.

Толстый кот стал звездой интернета в 2019 году. Тогда питомца не пустили в салон самолета на рейсе «Москва-Владивосток» из-за большого веса и предложили отправить его в путешествие в багажном отделе. Хозяин животного разлучаться с питомцем в полете не хотел, и придумал хитрость. Он на взвешивании подменил своего кота похожим и успешно зарегистрировался на рейс. Когда в авиакомпании узнали о подлоге, они решили наказать пассажира, лишив его накопленных баллов на карте лояльности.

А вот во Владивостоке поступок Галина оценили. Его даже предложили наградить общественно-деловой премией «Звезда Дальнего Востока», создав в ней новую номинацию «За доброту».

Интернет Аэрофлот Соцсети Коты Самолеты Животные
05 января 2024, 18:15
Петербуржец попал в реанимацию с шурупами в животе
РИА «Новости»
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Врачи в Санкт-Петербурге борются за жизнь 26-летнего мужчины, который проглотил шурупы. Пациент находится в тяжелом состоянии в реанимации, сообщила «Фонтанка».

Петербуржца госпитализировали накануне вечером. В ходе осмотра в брюшной полости мужчины обнаружили металлические шурупы. В итоге у него развился перитонит.

При каких обстоятельствах пациент проглотил инородные тела, не сообщалось. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В детскую больницу имени Сперанского в Москве поступила четырехлетняя девочка с жалобами на боль в животе и сильную рвоту. После рентгена врачи обнаружили в кишечнике ребенка 36 магнитных шаров. Пациентку прооперировали.

Санкт-Петербург Больницы
05 января 2024, 17:55
Четырехмиллионная гостья выставки «Россия» выиграла поездку на винодельню
РИА «Новости»
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Дарья Молодцова из Тулы стала четырехмиллионной гостьей международной выставки-форума «Россия». Об этом сообщила пресс-служба выставки.

В качестве подарка женщине вручили поездку на Кубань и сертификат на посещение лучших виноделен России.

«Дарья получила туристическую поездку по Краснодарскому краю и сертификат на посещение лучших виноделен и виноградников России», - заявили в пресс-службе.

Заместитель министра сельского хозяйства Максим Титов отметил, что в ведомстве рады, что Молодцова сможет лично узнать, какой интересной и современной является отрасль виноделия в нынешнее время.

«Винный туризм активно набирает популярность и развивается в последние годы. Уверен, что Дарья и ее друзья получат удовольствие от экскурсий и поездки», - добавил он.

Международная выставка «Россия» продлится на ВДНХ до 12 апреля. В ней приняли участие 89 регионов страны, а также 20 общественных организаций, корпораций и компаний.

Выставка-форум «Россия»
05 января 2024, 17:18
Ценам на топливо в России предсказали рост в пределах инфляции в 2024 году
РИА «Новости»
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После рекордных цен на бензин и дизельное топливо на российских заправках в сентябре 2023 года власти приняли ряд мер, которые привели к снижению стоимости. В этом году решения продолжат действовать, поэтому потрясений на топливном рынке ожидать не приходится. Об этом со ссылкой на экспертов сообщила «Российская газета».

Розничные цены на дизельное топливо снизятся с наступлением февраля. Такой прогноз в беседе с журналистами сделал аналитик ФК «Финам» Сергей Кауфман.

Он пояснил, что во время перехода на зимний дизель цены на заправках всегда завышены, но уже через месяц можно ожидать снижения на 2%.

Кроме того, на рознице пока еще не сказалось падение стоимости бензина на оптовом рынке. В ближайшие месяцы, цены на этот вид топлива должны снизиться на 1 -1,5%.

По итогам года эксперт не ожидает новых потрясений, подобных тем, которые произошли минувшей осенью, и прогнозирует рост цен на топливо до 5% - в пределах инфляции.

Опрошенные RT эксперты напомнили, что после осеннего взлета цен на дизельное топливо, который пришелся на пик уборочной кампании, ввели временный запрет на экспорт бензина, заградительные пошлины для перекупщиков, а также вернули демпферный механизм по возмещению расходов нефтяникам при поставках на внутренний рынок.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что на изменение цен на бензин и дизельное топливо окажут влияние сразу несколько факторов: запасы компаний перед началом посевной, график ухода нефтеперерабатывающих заводов на плановые ремонты. Он не исключил, что принятые властями меры помогут удержать цены на топливо в пределах инфляции или даже ниже, то есть от 4 до 4,5%.

Топливо Бензин Россия Инфляция

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