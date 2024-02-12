Идею замены Дня святого Валентина на Праздник дружбы и товарищества не поддержали

С таким предложением выступил производитель детских товаров Михаил Ветров.

«Некоторые праздники действительно перешли к нам из другой культуры, но успели обрести свои традиции. Одним из таких стал День святого Валентина. Если назвать его Днем товарищества, то он не перестанет быть Днем святого Валентина в головах людей», - сказала она.

Горячева отметила, что россияне могут заниматься дружбой и товариществом каждый день.

«А для самого сильного и светлого чувства отдельный праздник должен быть в нашей стране. В этот день люди традиционно делают предложения, что влияет на демографию и повышает престиж института брака», - добавила депутат.

Ранее стало известно, что проведение свадебных церемоний подорожало в России.