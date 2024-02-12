12 февраля 2024, 10:16

Идею замены Дня святого Валентина на Праздник дружбы и товарищества не поддержали

РИА «Новости»
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Идея замены Дня святого Валентина на Праздник дружбы и товарищества является неактуальной, потому что 14 февраля у людей ассоциируется с признанием в любви. Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщила депутат Ксения Горячева.

С таким предложением выступил производитель детских товаров Михаил Ветров.

«Некоторые праздники действительно перешли к нам из другой культуры, но успели обрести свои традиции. Одним из таких стал День святого Валентина. Если назвать его Днем товарищества, то он не перестанет быть Днем святого Валентина в головах людей», - сказала она.

Горячева отметила, что россияне могут заниматься дружбой и товариществом каждый день.

«А для самого сильного и светлого чувства отдельный праздник должен быть в нашей стране. В этот день люди традиционно делают предложения, что влияет на демографию и повышает престиж института брака», - добавила депутат.

Ранее стало известно, что проведение свадебных церемоний подорожало в России.

Праздники Депутаты Россия День святого Валентина
12 февраля 2024, 10:22
Стартовал прием заявок на стажировку в правительстве Москвы
РИА «Новости»
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Начался прием заявок на участие в новом потоке проекта «Стажировка в правительстве Москвы». Он будет действовать до 21 апреля. Принять участие могут студенты старших курсов бакалавриата, магистратуры и выпускники вузов в возрасте от 18 до 35 лет, сообщили на официальном сайте мэра столицы.

Всем желающим необходимо оформить заявку на карьерном портале, заполнив анкету. Там следует выбрать одно из семи направлений: «Городская экономика», «Медийный город», «Правовое пространство», «Социальный город», «HR-город», «Комфортная городская среда» или «IT-город».

Заместитель руководителя Управления государственной службы и кадров Полина Логинова рассказала, что на стажировке молодежь может получить опыт по востребованным направлениям и придумать стратегии для решения городских задач.

«Это помогает увидеть и развить потенциал начинающих специалистов, ведь наша главная задача - заинтересовать самых талантливых и неравнодушных ребят в работе на благо города. В том числе поэтому многие выпускники стажировки продолжают свою карьеру в правительстве Москвы», - подчеркнула Логинова.

Ранее молодые исследователи и разработчики получили премии от правительства Москвы.

Вузы Студенты Правительство Москвы Москва
12 февраля 2024, 09:38
Первые самолеты полетели из Хабаровска в Паттайю после долгого перерыва
Global Look Press
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Первый после пандемии самолет авиакомпании Azur Air отправился из аэропорта Хабаровска в курортную Паттайю. Об этом в понедельник, 12 февраля, сообщила в Telegram-канале воздушная гавань дальневосточного города.

Первый самолет был загружен на 100%. Прямым рейсом воспользовались 237 пассажиров. На маршрут поставили лайнер Boeing 757-200 западного производства.

В пресс-службе аэропорта отметили, что полеты на тайский курорт из Хабаровска в последний раз осуществлялись в марте 2020 года.

Ранее в Сочи встретили первый рейс из Подмосковья, выполнявшийся на обновленном пассажирском самолете Ту-214 авиакомпании Red Wings. Ожидается, что лайнер будет выполнять международные полеты. В частности, из аэропорта Домодедово в Ереван, Батуми, а затем в Тель-Авив.

Boeing Авиакомпании
12 февраля 2024, 08:58
Синоптик предупредил о гололедице и ледяных дождях в Москве
РИА «Новости»
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Москву накроет теплый атмосферный фронт. В результате ожидаются снег и местами ледяные дожди. Столбики термометров поднимутся до 0 градусов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодня столица будет ощущать влияние теплого атмосферного фронта, который не в силах преодолеть сопротивление антициклона, словно „зависнет“ над регионом», - разъяснил синоптик.

Учитывая этот фактор, в мегаполисе будет облачная погода, а также пройдет снег, местами с ледяными дождями. В результате может быть гололедица.

Температура воздуха будет варьироваться между значениями от -2 до 0 градусов, а по области - от -4 до 1 градусов. Ветер подует с юго-востока со скоростью три–восемь метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и достигнет отметки 742 миллиметра ртутного столба - ниже нормы.

Во вторник, 13 февраля, ночью и в первой половине дня метеоролог спрогнозировал небольшой снег и местами гололедицу. Столбики термометров опустятся до -3…-5 градусов.

Ранее синоптик рассказал, что в Москву вернутся морозы : в ночь на 16 февраля похолодает до -25 градусов.

Погода Погода в Москве Москва
12 февраля 2024, 08:46
Тату стало поводом отказа в найме части работодателей в России
РИА «Новости»
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Татуировки на теле стали причиной отказа в найме соискаителей на трудоустройство у 10% рекрутеров. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на опрос сервиса SuperJob.

Этот показатель снизился до уровня 2021 года. За прошлые два года процент тех, кому отказали в приеме на работе из-за татуировок на теле, фиксировали на уровне 14% и 13% соответственно.

При этом авторы опроса напомнили, что наличие татуировок формально не является основанием в отказе при трудоустройстве.

Порядка 26% жителе России положительно относятся к нательной графике, однако против выступили сразу 43% опрошенных. В основном тату чаще одобряли россияне с ежемесячным доходом до 49 тысяч рублей и младше 34 лет.

В желании набить татуировку на тело признались 15%. Чаще об этом заявляли те, у кого уже есть подобный опыт.

Ранее стало известно, что в России могут запретить отказывать в трудоустройстве на основании инвалидности или службы в армии.

Россия Работа

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