Идею госгарантий на выплату долгов по алиментам в России посчитали трудновыполнимой

Бессараб пояснила, что в некоторых странах есть алиментный фонд, он финансируется государством. И в случае, если родитель не выполняет свои обязанности по алиментным обязательствам, из этого фонда выплачиваются долги, они передаются на работу в соответствующую службу.

«У нас [при таком сценарии] это могла быть служба судебных приставов. Но в России такой фонд не сформирован, мы пошли другим путем - всем нуждающимся семьям с детьми выдается единое детское пособие , оно не возвращается потом из алиментных обязательств и так далее», - указала собеседница «360».

Говоря о мерах по борьбе с должниками , депутат напомнила о применении штрафов, которые идут в пользу государства в связи с неуплатой. При повторных задержках выплат предусмотрены меры вплоть до уголовной ответственности. Есть и стимулирующие мероприятия, в частности, запрет выезда за границу или запрет на управление транспортным средством.

«Объективно сегодня мы вряд ли сможем сделать что-то большее», - заключила Бессараб.

Она обратила внимание, что ранее в России приняли решение обеспечивать неполные семьи при наличии критерия нуждаемости. То есть, если доход на одного члена семьи ниже прожиточного минимума, обеспечивать людей поддержкой.

С предложением ввести госгарантию на выплату долгов по алиментам выступил глава думской фракции ЛДПР Леонид Слуцкий. По его мнению, в Семейный кодекс нужно добавить новую статью «об исполнении алиментных обязательств органами опеки и попечительства».

В чем суть госгарантий на выплату долгов по алиментам Согласно проекту поправок, этим органам будут передавать исполнительное производство должника по алиментам, если оно не было закончено или прекращено в течение шести месяцев. После этого часть суммы задолженности обяжут выплачивать регионы.

Итоговая цифра при этом не должна быть меньше меньше величины прожиточного минимума на ребенка в этом субъекте, а устанавливать ее предельный размер могут органы госвласти, уточнил «Коммерсант». В дальнейшем судиться с должниками смогут органы опеки, подавая регрессные иски.

Шансы на реализацию «Сегодня при объективно дефицитном бюджете на ближайшую трехлетку вряд ли мы сможем положительно решить этот вопрос», - отметила Светлана Бессараб, комментируя идею поправок в Семейный кодекс.