07 ноября 2023, 15:48

Идею госгарантий на выплату долгов по алиментам в России посчитали трудновыполнимой

РИА «Новости»
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В Госдуме предложили ввести госгарантию на выплату долгов по алиментов. Суть проекта в том, что если приставы в течение полугода не могут взыскать задолженность, то часть суммы будет выплачивать государство. По оценке депутата Светланы Бессараб, реализовать эту инициативу, вероятнее всего, не получится в силу объективных причин. Кроме того, Россия ранее уже пошла по иному пути поддержки семей с детьми, напомнила парламентарий в беседе с «360».

Бессараб пояснила, что в некоторых странах есть алиментный фонд, он финансируется государством. И в случае, если родитель не выполняет свои обязанности по алиментным обязательствам, из этого фонда выплачиваются долги, они передаются на работу в соответствующую службу.

«У нас [при таком сценарии] это могла быть служба судебных приставов. Но в России такой фонд не сформирован, мы пошли другим путем - всем нуждающимся семьям с детьми выдается единое детское пособие , оно не возвращается потом из алиментных обязательств и так далее», - указала собеседница «360».

Говоря о мерах по борьбе с должниками , депутат напомнила о применении штрафов, которые идут в пользу государства в связи с неуплатой. При повторных задержках выплат предусмотрены меры вплоть до уголовной ответственности. Есть и стимулирующие мероприятия, в частности, запрет выезда за границу или запрет на управление транспортным средством.

«Объективно сегодня мы вряд ли сможем сделать что-то большее», - заключила Бессараб.

Она обратила внимание, что ранее в России приняли решение обеспечивать неполные семьи при наличии критерия нуждаемости. То есть, если доход на одного члена семьи ниже прожиточного минимума, обеспечивать людей поддержкой.

С предложением ввести госгарантию на выплату долгов по алиментам выступил глава думской фракции ЛДПР Леонид Слуцкий. По его мнению, в Семейный кодекс нужно добавить новую статью «об исполнении алиментных обязательств органами опеки и попечительства».

В чем суть госгарантий на выплату долгов по алиментам Согласно проекту поправок, этим органам будут передавать исполнительное производство должника по алиментам, если оно не было закончено или прекращено в течение шести месяцев. После этого часть суммы задолженности обяжут выплачивать регионы.

Итоговая цифра при этом не должна быть меньше меньше величины прожиточного минимума на ребенка в этом субъекте, а устанавливать ее предельный размер могут органы госвласти, уточнил «Коммерсант». В дальнейшем судиться с должниками смогут органы опеки, подавая регрессные иски.

Шансы на реализацию «Сегодня при объективно дефицитном бюджете на ближайшую трехлетку вряд ли мы сможем положительно решить этот вопрос», - отметила Светлана Бессараб, комментируя идею поправок в Семейный кодекс.

Дети Госдума РФ
07 ноября 2023, 14:49
СПБ Биржа объявила о смене гендиректора
Pxhere
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Новым генеральным директором СПБ Биржи стал Евгений Сердюков. Об этом сообщила пресс-служба торговой площадки.

На посту он сменил Романа Горюнова. Ранее Сердюков занимал должность его заместителя.

«Сердюков продолжит работу с контрагентами по установлению действий в условиях санкционных ограничений. Первоочередная задача СПБ Биржи - восстановить доступ к активам со стороны инвесторов», - указали в тексте пресс-релиза.

Горюнов возглавлял СПБ Биржу с 2021 года, когда акции компании впервые разместили на публичных площадках для продажи неограниченного круга лиц. При этом сам Сердюков уже занимал пост руководителя компании с 2012 по 2021 годы.

В начале ноября США ввели санкции против СПБ Биржи , которые запретили американским инвесторам совершать сделки и финансовые операции с ней, а также заблокировали активы компании на территории страны.

Россия Деньги
07 ноября 2023, 13:04
Россияне потеряли интерес к недвижимости в Дубае
Unsplash
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Россияне перестали массово интересоваться покупкой недвижимости в Дубае и начали продавать приобретенные ранее объекты. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на местных брокеров.

Участники рынка отметили, что граждане России перестали быть главными покупателями дубайской недвижимости. Среди причин утраты интереса брокеры назвали ослабление рубля к доллару, подорожание недвижимости в Дубае примерно на 30% за два года, а также разочарование жизнью в городе.

По словам главы местного агентства Driven Properties Абдуллы Аладжаджи, за лето 2023 года российские клиенты купили в Дубае недвижимости на общую сумму 39,9 миллиона долларов, а продали на 75,1 миллиона.

Россияне были пятыми по значимости иностранными покупателями жилой недвижимости в Дубае в минувшем третьем квартале, хотя в аналогичный период 2022-го занимали первую строчку, подсчитала брокерская компания Betterhomes.

Наиболее заметное падение спроса произошло на рынке элитной недвижимости, которая пользовалась у граждан России популярностью в прошлом году.

«Они не задавались вопросом - 10 миллионов долларов, 15 миллионов, что угодно. Они покупали. Но теперь, на этом уровне, они больше не покупают», - сказал гендиректор Unique Properties Араш Джалил.

Однако российские бренды продолжают активно выходить на рынок Дубая. Вскоре количество компаний из РФ, работающих в ОАЭ, может достичь 55.

Россия Недвижимость ОАЭ Дубай
07 ноября 2023, 13:02
«Ростелеком» оценил последствия повреждения кабеля связи «Балтика»
РИА «Новости»
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Повреждение кабеля связи «Балтика» в Финском заливе не повлияло на работу «Ростелекома». Об этом ТАСС заявили представители российской компании.

В пресс-службе отметили, что связь в Калининградской области с остальной территорией России функционирует штатно. А сама авария на подводной линии связи от Кингисеппа до Калининграда не отразилась ни на работе инфраструктуры связи, ни на оказании услуг пользователям.

Повреждение кабеля зафиксировали 7 октября в 23:30. Этот участок расположен в 28 километрах от поврежденного 8 октября участка газопровода Baltiссonnector, обратили внимание в «Ростелекоме».

В министерстве экономики и занятости Финляндии 7 ноября сообщили о том, что российское аварийно-спасательное судно «Спасатель Карев» начало ремонт телекоммуникационного кабеля «Балтика», соединяющего Санкт-Петербург и Калининград.

Санкт-Петербург Финляндия Россия Калининград
07 ноября 2023, 12:57
Олег Царев дал первый комментарий после покушения
РИА «Новости»
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Переживший покушение бывший украинский политик Олег Царев заявил, что все террористы рано или поздно ответят за содеянное. Его слова привел телеканал «Первый Севастопольский».

Царев отметил, что не имеет права раскрывать детали покушения на себя, так как следственные действия все еще продолжаются.

«Сильно помогли показания сотрудников и работавшие камеры наблюдения. Хочу сказать, что пусть террористы боятся, а их бояться никто не будет. Они ответят за войну, за акты террора, за покушение, за все, что они сделали с Украиной», - заявил он.

Россия

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