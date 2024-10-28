Идею дополнить Трудовой кодекс новой нормой о бездетных женщинах сочли избыточной

В России хотят запретить отказывать в приеме на работу бездетным женщинам. Внести поправки в Трудовой кодекс предложили депутаты от ЛДПР. Однако подобная мера - избыточна, заявила в интервью 360.ru депутат Светлана Бессараб.

«Уверена, что она не будет принята. Все выглядит таким образом, что нам, если следовать логике такой законодательной инициативы, понадобится и бездетных молодых людей тоже оберегать и опекать», - отметила она.

По словам Бессараб, сейчас ситуация на рынке труда такова, что работодатели уже не «перебирают» трудовыми ресурсами, а у молодых специалистов есть право выбора, куда устроиться на работу. Кроме того, сложно предсказать, когда именно девушка решится на деторождение.

«Я думаю, что для работодателей сегодня не проблема принять на работу молодую женщину без детей», - подчеркнула депутат.

Трудовой и Уголовный кодексы защищают беременных женщин, напомнила она. Будущую мать нельзя уволить или отказать ей в приеме на работу.

«Это абсолютно верно, потому что отдельные недобросовестные работодатели стараются не принимать беременных женщин на работу», - добавила собеседница 360.ru.

Ранее российские депутаты предложили ввести налог на бездетность , а полученные деньги направить на развитие детских домов. Инициатива вызвала широкий общественный диссонанс. Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов не озвучивать непродуманные идеи.