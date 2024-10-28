28 октября 2024, 12:06

Идею дополнить Трудовой кодекс новой нормой о бездетных женщинах сочли избыточной

Global Look Press
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В России хотят запретить отказывать в приеме на работу бездетным женщинам. Внести поправки в Трудовой кодекс предложили депутаты от ЛДПР. Однако подобная мера — избыточна, заявила в интервью 360.ru депутат Светлана Бессараб.

В России хотят запретить отказывать в приеме на работу бездетным женщинам. Внести поправки в Трудовой кодекс предложили депутаты от ЛДПР. Однако подобная мера - избыточна, заявила в интервью 360.ru депутат Светлана Бессараб.

«Уверена, что она не будет принята. Все выглядит таким образом, что нам, если следовать логике такой законодательной инициативы, понадобится и бездетных молодых людей тоже оберегать и опекать», - отметила она.

По словам Бессараб, сейчас ситуация на рынке труда такова, что работодатели уже не «перебирают» трудовыми ресурсами, а у молодых специалистов есть право выбора, куда устроиться на работу. Кроме того, сложно предсказать, когда именно девушка решится на деторождение.

«Я думаю, что для работодателей сегодня не проблема принять на работу молодую женщину без детей», - подчеркнула депутат.

Трудовой и Уголовный кодексы защищают беременных женщин, напомнила она. Будущую мать нельзя уволить или отказать ей в приеме на работу.

«Это абсолютно верно, потому что отдельные недобросовестные работодатели стараются не принимать беременных женщин на работу», - добавила собеседница 360.ru.

Ранее российские депутаты предложили ввести налог на бездетность , а полученные деньги направить на развитие детских домов. Инициатива вызвала широкий общественный диссонанс. Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов не озвучивать непродуманные идеи.

Дети Законы Госдума РФ Женщины Работа
28 октября 2024, 03:23
Россиянам рассказали о рисках грейс-периода по кредитной карте
Freepik
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Как правильно использовать деньги банка бесплатно в рамках грейс-периода по кредитной карте, объяснила эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко. Ее комментарий привело агентство «Прайм».

По словам экономиста, оформляя кредитную карту с грейс-периодом, нужно внимательно изучать все условия кредитного договора и уточнять перечень трат, включенных в покрытие льготного периода.

Дайнеко отметила, что средняя длительность грейс-периода составляет минимум 55 и до 180 дней. Когда он «привязан» к дате активации «кредитки», расчетный период длится один месяц.

Эксперт напомнила, что чем позже в расчетном периоде делать покупки по карте, тем меньше времени остается на беспроцентный возврат средств. Как отметила Дайнеко, эти условия, подойдут для небольших расходов.

При этом в действующий грейс-период надо каждый месяц вносить хотя бы минимальный платеж. Как правило, это 2-10% от задолженности. В противном случае будут начисляться договорные проценты.

Ранее россиян предупредили, что не во всех ситуациях нужно соглашаться на повышение лимита по кредитной карте.

Банки Россия Кредиты Деньги Покупки
27 октября 2024, 12:46
Напавшего на журналистов зампосла Британии в России госпитализировали в Москве
РИА «Новости»
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Заместителя британского посла в России Томаса Додда госпитализировали в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

«У дипломата диагностировали компрессионный стеноз чревного ствола. В настоящее время находится на обследовании у врачей», - сообщил источник.

Уточняется, что здоровью и жизни Додда ничто не угрожает.

Дипломат попал в неприятную ситуацию в терминале аэропорта Внуково. Он напал на российских журналистов , которые пытались задать ему вопросы. Додд вырвал бейдж одного из представителей прессы, а затем толкнул девушку с микрофоном.

Дипломат прибыл в Россию, чтобы проинспектировать работу посольства после лишения шести сотрудников диппредставительства аккредитации из-за обвинений в шпионаже.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала нападение Додда на сотрудников СМИ примером нынешнего состояния властей Великобритании и ее общества.

Великобритания Дипломатия Больницы Россия Москва
26 октября 2024, 02:40
В Курской области впервые за 30 лет появился новый поселок
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Новый населенный пункт Меркурий появился в Курской области впервые за 30 лет. Об этом сообщил Минсельхоз России в своем Telegram-канале.

«Его построила ГК „Агропромкомплектация“ для своих сотрудников в рамках госпрограммы комплексного развития сельских территорий», - отметили в сообщении.

В министерстве указали, что 30 семей уже получили ключи от нового жилья. В поселке построили 20 домов, детский сад, магазин и спортивный комплекс. Еще 20 зданий планируется сдать в 2025 году.

Ранее президент России Владимир Путин назвал общую площадь территории Курской области, на которой заблокировали украинских боевиков. Эта территория составляет примерно шесть на 15 километров. На ней находятся около двух тысяч военнослужащих. Их ликвидация уже началась.

Россия Курская область
25 октября 2024, 19:09
«Родители будут спокойно работать». Милонов — о создании детсадов на предприятиях
РИА «Новости»
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В России могут появиться детские сады и ясли при крупных предприятиях. Это поможет значительно повысить производительность труда в стране, заявил 360.ru автор инициативы, депутат Госдумы Виталий Милонов.

Парламентарий предложил выдвинуть на обсуждение в Госдуме вопрос создания детских садов или яслей при крупных предприятиях, где ребенка можно оставить под присмотром на время рабочей смены.

По мнению Милонова, отводя детей в детский сад, который находится рядом с местом работы, родители будут трудиться в нормальном настроении. Им будет спокойнее, ведь ребенок находится под присмотром воспитателей.

Кроме того, отметил депутат, предприятия смогут пополнить кадры молодыми сотрудниками, которые отдадут предпочтение тем местам, где существует подобная форма социальной поддержки. Речь идет о специалистах, которые после окончания колледжа или института едут, к примеру, в другие города.

Появление детских садов при предприятиях, по мнению Милонова, станет дополнительной мотивацией для семей к рождению детей.

«Они будут знать, что дети развиваются нормально и находятся неподалеку от них. Также будут понимать, что предприятие готово помочь семье. Когда ребенок воспитывается в детском садике рядом с предприятием, то ему будут прививать с малых лет любовь и уважение к труду их родителей», - заключил он.

Глава Минтруда Антон Котяков ранее рассказал, что в 2025 году материнский капитал проиндексируют.

Выплата за первого ребенка увеличится на 46 тысяч рублей.

Россия Детские сады Виталий Милонов

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