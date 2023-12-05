«Идея витает в воздухе». Выставка «Россия» может заработать на постоянной основе
В Кремле не принимали решений о возможности постоянной работы выставки «Россия», однако идея витает в воздухе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге.
«Сейчас многие, конечно же, продвигают идею о функционировании выставки на постоянной основе. Идея витает в воздухе, но пока таких решений не принималось», - сказал он.
Песков отметил, что президенту России Владимиру Путина понравилась выставка.
«Экспозиция там будет меняться и обновляться, она не статичная. Путину, безусловно, она понравилась. Президент живо интересовался павильонами, которые посещал. За один приезд все осмотреть, конечно же, невозможно физически», - добавил Песков.
Представитель Кремля отметил, что создание стендов и витрин для регионов обошлось дорого, но оно того стоило.
Выставка-форум «Россия» проходит на ВДНХ. Ранее Путин рекомендовал послам зарубежных государств посетить ее и наглядно увидеть, чем на самом деле живет страна.