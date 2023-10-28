Идея создания отдельной программы хмелеводства не нашла поддержки у Минсельхоза
Минсельхоз не будет рассматривать вопрос разработки отдельной программы по хмелеводству или включению данного направления в госпрограмму по развитию сельского хозяйства. Об этом РБК сообщили в пресс-службе министерства.
С подобным предложением к Минсельхозу в августе обратилась Ассоциация производителей пива (включает «Балтику», AB InBev Efes и «Объединенные пивоварни „Хейнекен“»), уточнил источник издания, знакомый с разработкой документа.
По его словам, пивоварам пришлось импортировать большую часть хмеля самостоятельно. Поэтому производители решил попросить у государства финподдержку в 9,5 миллиарда рублей.
Однако в министерстве посчитали, что действующих мер помощи хмелеводству достаточно, а участники рынка могут инвестировать больше денег в производство сырья.
Ранее Союз российских пивоваров предложил поменять требования к хмельным напиткам. Авторы инициативы решили ограничить норму допустимой замены солода до 20%, а долю сахаросодержащих продуктов - до 2%.