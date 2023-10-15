Идеи москвичей взяли за основу при благоустройстве столицы

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«Делаем их в том числе на пустующих или неиспользуемых территориях. Большую помощь в благоустройстве оказывают горожане - предлагают идеи и рассказывают, какими видят новые объекты. В этом году преобразовали несколько таких мест», - подчеркнул глава города.

В Южном Бутове преобразовали территорию у Захарьинских прудов. Для отдыхающих неподалеку от воды сделали пляж и места для рыбалки, также поставили мостики. Кроме того, построили спортивный кластер и современные детские площадки.

На Кирпичной улице возвели детский спортивный сектор, где обустроили игровые комплексы и тренажеры и оснастили все для комфортного отдыха жителей и гостей столицы.

В Преображенском районе рядом с центром «Янтарь» на месте пустыря построили спортивно-игровую зону. Вдобавок для отдыха поставили лавочки и качели и проложили дорожки для пешеходов.

Вдоль улицы Медведева теперь стоит новое оборудование для детских игр и активного отдыха. В Новокосине между Суздальской улицей и Носовихинским шоссе организовали комфортный прогулочный маршрут.

В сквере Березовая Роща в Строгине проложили пешеходные дороги, разместили фонари и лавочки. В Савеловском районе на пересечении 1-й Хуторской и Башиловской улиц вместо старых гаражей теперь красивая пешеходная зона.

Возле пруда на 2-й Подрезковской улице поставили скамейки, качели и фонари, а у воды сделали деревянный настил. В Митине оборудовали новый маршрут для прогулок вдоль воды.

Ранее стало известно, что полмиллиона мнений оставили москвичи в голосованиях проекта «Активный гражданин».